San Michele.
26 settembre 2025 alle 00:32

Occupata anche la sede del sindacato inquilini: «C’è il pericolo di crolli» 

L’edificio di via Col di Lana è fatiscente L’appello: «Una situazione giunta al limite» 

In città gli immobili occupati abusivamente sono tanti. Anche pubblici, come l’ex biblioteca di via dei Partigiani, a Pirri. Situazioni complesse che in alcuni casi si trascinano da anni. Il Comune sta lavorando ad una mappatura precisa, e nell’elenco (lungo) degli edifici occupati figura persino l’ex sede del Sunia, in via Col di Lana, ovvero il sindacato nato proprio con lo scopo di tutelare il diritto alla casa e di assistere i cittadini nelle questioni legate all’alloggio. Un paradosso, sì, ma che non fa affatto sorridere. Al contrario rappresenta l’ennesimo caso di disperazione che testimonia quanto l’emergenza abitativa sia cresciuta negli ultimi tempi, in conseguenza dell’aumento dei prezzi degli affitti, della scarsità di alloggi e della precarietà del lavoro. E le occupazioni di immobili vuoti, privati o pubblici, sono frequenti.

I pericoli

Nella stessa zona, anni fa, era stata occupata anche la casa cantoniera di piazza Sant'Avendrace, a breve distanza; stessa sorte per l’ex ambulatorio Asl di piazza Medaglia Miracolosa. Il caso del Sunia, insomma, è solo l’ultimo di una lunga serie. Stavolta, però, le preoccupazioni sono ancor più forti che in passato perché lo stabile di via Col di Lana, chiuso e abbandonato ormai da tanti anni, versa in stato di gravissimo degrado, tra muri e tettoie pericolanti, ferri arrugginiti, fili elettrici scoperti e una marea di rifiuti. La targa del sindacato è ancora al suo posto all'esterno, mentre l'interno si è di fatto trasformato in “casa” per alcune persone che andrebbero aiutate a trovare una sistemazione migliore e soprattutto sicura.

Le richieste

Una situazione delicata, conosciuta dagli enti e che coinvolge più servizi. «L’edificio non è di nostra competenza», sottolinea l’assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu, «tuttavia sappiamo che ci sono occupazioni in atto e abbiamo già richiesto l’identificazione di queste persone». Sull'ex Sunia si registra un’interrogazione in Consiglio comunale, a firma di Edoardo Tocco. «Lo stabile, di competenza di Area, si trova in condizioni di grave fatiscenza, con evidenti problemi strutturali», denuncia il capogruppo di Forza Italia.Gli abitanti della zona lamentano «odori fognari e cumuli di rifiuti su strade e marciapiedi, compromettendo l’igiene pubblica e il decoro». Ci sono cavi collegati abusivamente ai pali della luce e c’è uno spreco d’acqua, con un pozzetto che tracima e che mercoledì ha allagato mezza piazza Sant'Avendrace.

