Occupanti abusivi nell’ex dopolavoro 

«È vero la stazione vecchia è stata nuovamente occupata, è un peccato che l'edificio sia in quelle condizioni, rappresenta un importante pezzo di storia di Decimomannu. Ma l'amministrazione - spiega la sindaca Anna Paola Marongiu - non ha alcuna competenza, la struttura è di proprietà di Ferrovie dello Stato. Il Comune in caso di occupazione può soltanto attivare i servizi sociali per accertare che qualora ci siano dei minori coinvolti, non versino in condizioni di disagio, e per assicurarsi delle condizioni igienico sanitarie, ed è ciò che abbiamo fatto non appena abbiamo avuto notizia di questa nuova occupazione. Non è la prima volta infatti che accade».

La scritta inconfondibile del dopolavoro è ancora ben visibile e forse resiste meglio al tempo, dell'edificio stesso. Sul retro, che corrisponde a quella che un tempo era la fermata del treno vera e propria sopravvive l'insegna di un'agenzia di assicurazioni che però non c'è più da tempo. La stazione vecchia, che si trova in piazza Giotto ha un passato importante forse troppo per finire nell'incuria, occupata abusivamente.

Eppure attualmente risulta abitata sia al primo piano che a quello terreno da persone che non ne avrebbero il titolo. La conferma arriva dall'amministrazione comunale e dalle forze dell'ordine che anno effettuato un sopralluogo.

Il Comune

I controlli

Anche i carabinieri che hanno fatto il sopralluogo, verbalizzato e inviato la segnalazione alla magistratura, confermano la presenza all'interno della stazione vecchia, di persone che ne hanno preso possesso abusivamente. Del resto precisano che la struttura non era dotata di nessun sistema di protezione adatto a scongiurare un'occupazione. Altro le forze dell'ordine non possono fare se il proprietario dell'immobile, a sua volta attraverso la magistratura, non attiva le procedure per lo sgombero. Intanto però la comunità decimese assiste al triste declino di un edificio il cui primo nucleo fu inaugurato nel 1871, quando il paese rappresentava uno degli snodi principali della rete ferroviaria isolana, ha funzionato fino al 1984 quando fu inaugurata la nuova stazione con l'attivazione del doppio binario.

Il futuro

Il futuro dello stabile non è chiaro. Ferrovie dello Stato, contattata per per avere informazioni, non ha ancora chiarito cosa intende fare dello stabile. Nel frattempo la struttura resta occupata. Stando a quanto raccontato da alcuni cittadini nella palazzina c’è la corrente elettrica.

