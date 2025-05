“Occupa” l’ufficio e picchia un vigile 

Si è introdotto negli uffici dei Servizi Sociali in piena notte, per trovare rifugio dal temporale. Un giovane senza fissa dimora, in evidente difficoltà, ha forzato la porta dei locali comunali, al Quarter, per dormire al riparo dalle intemperie. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti di prima mattina, gli hanno chiesto di mostrare i documenti e, durante l’intervento dei vigili è emerso che all’interno dello zaino l’uomo nascondeva una katana. Ci sono stati momenti di concitazione e nel tentativo di bloccare il giovane algherese uno degli agenti è stato colpito in viso con una gomitata. Sul posto, oltre alla polizia locale, si sono precipitati pure il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris e il presidente della commissione Sanità Christian Mulas, intervenuto in qualità di educatore professionale socio-pedagogico.

«Sono riuscito a tranquillizzare il ragazzo, permettendo agli agenti di procedere con la perquisizione, inizialmente ostacolata», ha raccontato Mulas secondo cui quello che è accaduto rappresenta «un segnale chiaro del disagio sociale che ormai da troppo tempo viene ignorato». Michele Pais, capogruppo della Lega in Consiglio comunale ha espresso solidarietà all'agente ferito e a tutto il personale dei Servizi Sociali. «Il tema della sicurezza ad Alghero – dice Pais - è diventato un’emergenza che richiede un cambio di passo», ricordando di aver presentato una mozione sulla sicurezza che prevede maggiori controlli, un rafforzamento dell’organico della polizia locale e la dotazione del taser per gli agenti. Anche Fratelli d’Italia lancia l’allarme chiedendo interventi concreti: «Incentivare la sicurezza privata, istituire il controllo di vicinato, rafforzare la videosorveglianza».

