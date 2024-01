Occupa abusivamente la casa della nonna 

Nel periodo del Covid ha preso, pur continuando a vivere altrove, la residenza nella casa della nonna che si era intanto trasferita in una struttura per anziani. Poi un anno fa si è impossessato di tutto l’immobile di via Guglielmo Pepe 84 a Pirri, mandando via in malo modo dalla mansarda una cugina e cambiando successivamente tutte le serrature delle porte. Ora Antonio Lai, 44 anni, è al centro di una battaglia giudiziaria con i suoi familiari e la stessa nonna. Le denunce presentate contro di lui non si contano più e lo stesso 44enne ha, a sua volta, depositato delle querele contro alcuni parenti. Un contenzioso fatto di sofferenze e dolori proprio perché coinvolge un familiare anche se i rapporti sono andati lentamente deteriorando per poi precipitare e distruggersi definitivamente. Ora i parenti di Antonio Lai (che ha perso il padre quando era un bambino) hanno tentato la carta della diffida: invitano l’uomo a lasciare subito l’immobile.

La storia

Accanto alla madre, in questa battaglia fatta di molte sofferenze, ci sono i tre figli: tutti uniti contro quel nipote rimasto orfano di papà da giovanissimo. «Nostro fratello è morto nel 1986», ricorda Marco Lai, uno degli zii in lotta per rimpossessarsi della casa di via Guglielmo Pepe. «Nostro nipote, durante la pandemia, ha ottenuto di trasferire la residenza nella casa della nonna, nostra madre. Ha continuato però a vivere da altre parti. I rapporti con la nostra famiglia erano oramai già deteriorati. E c’erano già state anche delle querele presentate contro nostro nipote per una serie di fatti poco chiari e spiacevoli anche nei confronti della nonna». La situazione è precipitata nel febbraio dell’anno scorso. «L’abitazione è stata affidata da nostra madre, costretta per motivi di salute a trasferirsi in un istituito per anziani, a una nipote. Antonio si è presentato in casa con la scusa di ritirare la corrispondenza. Poi si è fatto dare con prepotenza le chiavi, occupando senza alcuna autorizzazione tutto il piano terra. Mia nipote alla fine è stata costretta ad andare via».

Le richieste

Tutti i tentativi di trovare un accordo sono caduti nel vuoto. «Nostra madre», spiega Marco Lai, «ha denunciato tutto ai carabinieri. In quasi un anno il nipote ha cambiato nuovamente le serrature per impedirci di entrare. E temiamo che siano spariti tantissimi oggetti della nostra infanzia: raccolte di fumetti, chitarre, mobili e pezzi d’arredo. Chissà che fine avranno fatto questi ricordi dal valore enorme per tutti noi?». Il nipote, secondo le accuse, si farebbe forte di essere un erede legittimo. «Ma ovviamente lo è di una parte della casa. Inoltre la proprietaria è ancora in vita». E proprio la nonna ha depositato, un anno fa, la denuncia per occupazione abusiva affidandosi poi a dei legali per riavere indietro lo stabile. Perché quella casa è stata costruita dal marito. Essendo tutti i tentativi di rientrare in possesso dell’abitazione finiti nel peggiore dei modi, ora si attende la conclusione del procedimento penale.

