«Occorre una rete efficiente che funzioni in tutta l’Isola» 

«Esistono oggi nell’Isola una serie di difficoltà cliniche, tecniche e organizzative che interessano le diverse tappe del processo gestionale del paziente affetto da apnee notturne», spiega Stefania Redolfi, pneumologa del Centro di medicina del sonno al Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «Questa patologia, dalle potenziali pesanti complicanze cardiovascolari e dall’indubbia influenza negativa sulla qualità della vita, in primis a causa dell’eccessiva sonnolenza diurna, è largamente sottodiagnosticata, sia per una scarsa conoscenza della patologia, ma soprattutto per una difficoltà di accesso alle visite specialistiche ed esami strumentali. L’OSAS colpisce circa il 10% della popolazione adulta, il numero di pazienti nella nostra regione è verosimilmente di circa 100.000. Solo una percentuale molto limitata (meno del 10% del totale) è oggi diagnosticata. La terapia di prima scelta è il trattamento ventilatorio notturno tramite un apparecchio (CPAP: Continuous positive airway pressure) ma oggi in Sardegna, per ottenerlo insieme al materiale di consumo (maschere, tubi e filtri) bisogna affrontare un percorso a ostacoli».

«È un trattamento cronico che, per garantire una duratura aderenza alla terapia e quindi il massimo beneficio clinico, necessita di un regolare follow-up non solo clinico ma anche tecnico», prosegue Redolfi: «Gli attuali dispositivi CPAP trasmettono automaticamente i dati di trattamento su piattaforme protette e certificate, accessibili al medico e al tecnico da remoto, rendendo possibile il monitoraggio del trattamento a distanza (telemonitoraggio). Questo servizio per ora non è previsto in Sardegna ma è evidente come, in un territorio come il nostro, rappresenti una soluzione vantaggiosa per la cura del paziente. Tutte queste difficoltà rallentano il lavoro dei sanitari, delle strutture e dei servizi implicati, e ricadono soprattutto sul paziente. La notizia positiva è che a livello regionale si sta lavorando alla progettazione di un percorso terapeutico più fluido, che configuri una rete assistenziale efficiente, capillare e omogenea per tutta l’Isola».

Luca Mirarchi