«Occorre un porto per i pescatori» 

«Ora un porto per i pescatori di Sant’Antioco. La struttura che esiste da 30 anni, ma solo sulla carta e nelle promesse che la categoria si è sentita ripetere da decenni». Protesta la marineria più consistente della Sardegna: 400 imbarcazioni sfoltite negli ultimi anni dalla migrazione verso i porti più agevoli e accoglienti del territorio come Sant'Anna Arresi e Teulada.

In agitazione

Adesso i lavoratori del mare si sono stancati e promettono lo stato di agitazione. «Siamo stanchi di quello che stiamo subendo - dice Enrico Marangoni, rappresentante della categoria - intanto, chiediamo che la categoria sia esonerata da ogni tipo di pagamento, proprio perché le condizioni attuali non sono per noi agevoli, ma sono di fatto una costrizione. Aspettiamo da 30 anni che realizzino il porto dei pescatori, più volte promesso e mai messo in cantiere. Siamo stati più volte diffidati e ci troviamo in mezzo agli scontri di competenze tra una istituzione e l’altra. Attualmente, la sistemazione delle barche vede assieme barche da diletto e barche da lavoro. Noi siamo stanchi di subire, pretendiamo il nostro spazi». Parere sostenuto e condiviso dagli altri pescatori costretti a ormeggiare tra le banchine del lungomare. «Nessuno si oppone al pagamento - dice Claudio Cauli - naturalmente non ci possono chiedere di pagare se non si realizza un approdo dedicato e, soprattutto, dotato di tutti i servizi di cui la categoria ha bisogno. Da sempre, non c’è stata amministrazione comunale che non abbia promesso ai pescatori di risolvere il problema e invece, siamo sempre al punto di partenza. Anche l’attuale sindaco si era impegnato per restituirci i pontili dedicati, addirittura si parlava di 180 mila euro per il nostro approdo, ma noi siamo ancora qui e non si intravvedono soluzioni». Tra pontili acquistati anni fa e accatastati a terra, nella sponda opposta a ridosso del ponte, mai messi in mare e barche ormeggiate anche nel porto commerciale, la situazione si fa sempre più caotica.

Il Comune

Comprendiamo l'esigenza di avere una infrastruttura dedicata - commenta il sindaco Ignazio Locci - nella nostra isola, il settore della piccola pesca, non rappresenta solo un settore produttivo tradizionale, ma anche un punto di forza delle nostre tradizioni e la presenza diffusa su tutto il lungomare e' certamente un patrimonio identitario riconosciuto da tutti. Ovviamente, la nostra amministrazione, vuole difendere questa immagine e questo patrimonio, che paradossalmente sarebbe indebolito da una infrastruttura che risulterebbe troppo fredda. Questo però non significa che non valutiamo progetti di miglioramento delle condizioni per la categoria, ma senza snaturare la nostra vocazione».

Troppi gli argomenti in discussione ed evidentemente non è stata sufficiente il recente tentativo di fare ordine per gli ormeggi in laguna. I pescatori chiedono il loro spazio dedicato e lo fanno a gran voce.

