«Occorre promuovere la donazione di sangue tra i giovani» 

«Iniziativa a sostegno della promozione della cultura della donazione volontaria del sangue». È il tema della mozione presentata dal consigliere di minoranza di Serramanna Carlo Pahler: «Le donazioni ed i donatori periodici volontari rappresentano una garanzia per la salute di chi riceve il sangue e che è dovere civico della persona sana collaborare con il servizio sanitario nazionale donando il proprio sangue e i suoi componenti in forma anonima, volontaria, periodica, gratuita, responsabile, consapevole e organizzata. La grave carenza di sangue, che di solito tormentava la nostra regione solo a cadenza stagionale in estate, sta drammaticamente affliggendo e mettendo in serio pericolo le terapie salvavita, non solo delle persone con thalassemia, ma di tante categorie di pazienti fragili che sul farmaco sangue basano la loro sopravvivenza e un'accettabile qualità di vita», scrive Pahler nell’atto in cui rileva «il ruolo fondamentale delle associazioni di donatori volontari di sangue», e che impegna il sindaco Gabriele Littera e la Giunta affinché «l’amministrazione comunale si attivi per una opportuna iniziativa e campagna di promozione, informazione e costante sensibilizzazione sul tema dell’importanza della donazione del sangue». (i. pil.)

