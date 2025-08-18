«Occorre garantire l’acqua per gli orti» 

Allarme ad Isili per la stagione orticola. È stata fissata a settembre la data di conclusione della stagione irrigua 2025 impensabile per gli orticoltori di Isili che sono nel pieno dell’attività.

«Ci stanno prendendo in giro», ha detto l’imprenditore agricolo Roberto Pirisi, «possiamo dire di aver appena iniziato la stagione, se chiudono l’acqua a settembre finiremo per non raccogliere, stiamo lavorando senza la certezza di poter vendere il prodotto»

Su questo fronte si è subito attivata l’amministrazione comunale di Isili che ha ritenuto opportuno condividere le preoccupazioni del settore orticolo con gli Enti gestori della risorsa idrica e con il Presidente della Regione e gli Assessori Regionali competenti.

Il Comune

«Pur essendo consapevoli delle difficoltà legate al periodo particolarmente siccitoso», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «auspichiamo che gli Enti gestori della risorsa idrica, procedano nella predisposizione di tutti gli accorgimenti e di tutte le operazioni tecniche necessarie a garantire un periodo di erogazione idrica del Distretto Isili Nord, che vada ben oltre il mese di settembre».

L’ipotesi di un’interruzione dell’erogazione idrica fra appena un mese, risulterebbe drammatica perché in un periodo caratterizzato da una produzione particolarmente ricca e fiorente: ci sarebbero dei danni economici per tutte le aziende.

I danni

Gli orti sono una risorsa fondamentale per l’economia del paese, oggi questo settore vede un elevato numero di aziende attive, con l'impiego di un altrettanto alto numero di lavoratori, ed intere famiglie che ruotano intorno ai ritmi e alle aspettative alla produzione orticola. Inoltre, v ista la situazione di generale crisi dell'economia della Sardegna e delle zone interne in particolare, l’attività orticola riveste un ruolo primario per lo sviluppo territoriale e per la tenuta dello stesso tessuto sociale.

La richiesta

Per questo il primo cittadino di Isili Luca Pilia ha chiesto agli organi competenti di consentire agli orticoltori di concludere i raccolti programmati, tenendo conto che, se il clima sarà clemente, l’attività potrebbe andare avanti fino all’autunno inoltrato, onde evitare le tensioni sociali che l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potrebbe causare. «Abbiamo richiesto», ha aggiunto Pilia, «informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori necessari per lacreazione di un collegamento idrico tra il lago Is Borroccus e le vasche di approvvigionamento della zona industriale di Isili che aiuterebbe il settore».

Quest’opera infatti sarebbe di fondamentale importanza per un miglioramento della gestione della risorsa idrica per il territorio e una garanzia per l’attività orticola.

