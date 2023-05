Occhiuzzi va via «Meglio prendere strade diverse» 

Olbia. Alla fine, arriva la conferma: Roberto Occhiuzzi non sarà sulla panchina dell’Olbia il prossimo anno. Dopo le voci sul deterioramento dei rapporti col club gallurese, ieri è arrivata l’ufficializzazione del mancato rinnovo. «La Società rende noto che il rapporto professionale intrapreso con il tecnico Roberto Occhiuzzi non proseguirà nella stagione 2023/2024», recita il comunicato. Senza spiegazioni sulle ragioni.

Parla il ds

«Dopo esserci confrontati al termine del campionato e aver ragionato a mente fredda sul futuro, abbiamo ritenuto che la scelta migliore fosse di prendere strade diverse», si limita a spiegare il direttore sportivo dei bianchi Tomaso Tatti, che di Occhiuzzi è stato compagno di squadra al Cosenza e sponsor all’Olbia. «Con Occhiuzzi, l’Olbia ha fatto un percorso in crescendo di prestazioni e risultati, quindi positivo. Nel suo lavoro e in quello dello staff e di tutta la squadra la società ha avuto costante e piena fiducia, anche quando le cose non giravano per il verso giusto e poteva sembrare tutt'altro che scontato proseguire insieme», aggiunge il diesse: «Al mister vanno i migliori auguri per il futuro e i ringraziamenti per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrati e più in generale per un pezzo di strada fatto insieme, che ha dato tanto all'Olbia come società e a lui come tecnico».

Chi in panchina?

Caccia, allora, al successore. Ma la decisione indica chiaramente che all’Olbia stiano programmando la prossima stagione, l’ottava consecutiva in Serie C. Alla faccia dell’apertura alla cessione del presidente Alessandro Marino. Due sono le cose: o Marino resta, oppure ha già trovato l’acquirente col quale sta concordando il futuro dei bianchi. Ma è anche possibile che, anziché un cambio al vertice, si verifichi semplicemente l’ingresso di nuovi soci finanziatori. Intanto il direttore generale dell’Arzachena, Antonello Zucchi, bolla come «chiacchiere senza fondamento» i rumors su un interessamento del patron degli smeraldini Gabriele Volpi.