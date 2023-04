Occhiuzzi: io, l’Olbia, il mio calcio 

«Con la società eravamo d'accordo che avremmo parlato a campionato finito e a mente fredda. Di sicuro i miei stimoli sono alti e ho ancora tanto da dare, sono riconoscente a questa società che mi ha dato la possibilità di poter dimostrare fino in fondo il mio valore di tecnico. Da calciatore mi sono reso conto tardi che potevo fare ben altro, anche se nel mio piccolo il sogno di giocare per la squadra della mia città, Cosenza, l’ho realizzato, ma ora non mi precludo niente».

«Più che pesarmi, credo che questo gruppo, per quando dimostrato nel girone di ritorno, li meritasse: il campionato va però valutato nella sua interezza, e la classifica rispecchia la stagione. Ma il girone di ritorno per l’Olbia può essere un punto di partenza, offrendo indicazioni a una società che con la programmazione ha fatto cose importanti».

L’Olbia archivia la settima stagione consecutiva in Serie C con due sconfitte, ma anche con una salvezza diretta che sa di impresa. «Quella di Lucca è la prima sconfitta indolore, anche se non mi piace perdere: è normale che, a salvezza raggiunta, ci sia stato un calo di tensione», spiega l’allenatore Roberto Occhiuzzi. «Quanto alla sconfitta con la Reggiana, abbiamo fatto una grande partita con un avversario che lottava per il primato, per cui nessun rimpianto». Salvo non poter giocare i playoff. Un’idea che per un attimo i galluresi, che hanno chiuso con 41 punti, hanno accarezzato.

L’Olbia archivia la settima stagione consecutiva in Serie C con due sconfitte, ma anche con una salvezza diretta che sa di impresa. «Quella di Lucca è la prima sconfitta indolore, anche se non mi piace perdere: è normale che, a salvezza raggiunta, ci sia stato un calo di tensione», spiega l’allenatore Roberto Occhiuzzi. «Quanto alla sconfitta con la Reggiana, abbiamo fatto una grande partita con un avversario che lottava per il primato, per cui nessun rimpianto». Salvo non poter giocare i playoff. Un’idea che per un attimo i galluresi, che hanno chiuso con 41 punti, hanno accarezzato.

Playoff sfumati: quanto le pesa?

«Più che pesarmi, credo che questo gruppo, per quando dimostrato nel girone di ritorno, li meritasse: il campionato va però valutato nella sua interezza, e la classifica rispecchia la stagione. Ma il girone di ritorno per l’Olbia può essere un punto di partenza, offrendo indicazioni a una società che con la programmazione ha fatto cose importanti».

Occhiuzzi verso la conferma?

«Con la società eravamo d'accordo che avremmo parlato a campionato finito e a mente fredda. Di sicuro i miei stimoli sono alti e ho ancora tanto da dare, sono riconoscente a questa società che mi ha dato la possibilità di poter dimostrare fino in fondo il mio valore di tecnico. Da calciatore mi sono reso conto tardi che potevo fare ben altro, anche se nel mio piccolo il sogno di giocare per la squadra della mia città, Cosenza, l’ho realizzato, ma ora non mi precludo niente».

Quanto vale la salvezza dopo il fondo toccato al giro di boa?

«Tantissimo, anche perché è stata conquistata con certezze importanti, dando valore, oltre al mio lavoro, a quello della società e dei ragazzi, e a tutto l’ambiente, dal magazziniere alla curva ritrovata, che ha sempre creduto nel gruppo e ci ha supportato anche in trasferta. All’andata abbiamo provato a limitare i danni, siamo stati bravi a rimanere compatti nel momento in cui c’erano tante assenze pesanti, come quella di Nanni in attacco, e ho dovuto giocare con tanti giovani: il ritorno è anche figlio del non esserci disuniti allora».

Il mercato di gennaio, invece, quanto ha inciso?

«Intanto, a gennaio abbiamo ritrovato Nanni dopo il problema alla schiena, e non era poco. Detto questo, i nuovi acquisti, giocatori importanti come Dessena, Arboleda, Sperotto e Sposito, hanno dato una mano ai ragazzi, che si sono visti “rinforzati”, ma la squadra stava già acquisendo la mentalità giusta come dimostra la gara pazza di Pontedera, dove siamo passati dal vincere 4-3 a perdere 4-5».

Quando è arrivato immaginava una stagione così?

«Non immaginavo nulla: sono arrivato e volevo mettermi in gioco in un ambiente nuovo, dimostrare che potevo farmi apprezzare anche fuori dalla mia città. Per me è stato un momento di crescita anche umana, e se oggi il mio lavoro è apprezzato è perché sono riuscito a trasmettere il mio modo di fare calcio, la voglia di fare risultato attraverso il gioco e la valorizzazione di ogni singolo elemento, sempre con coraggio».

Cosa non rifarebbe?

«Forse il mio errore è stato quello di non portare con maggiore decisione il mio concetto di calcio. Sono giovane ma ho dei trascorsi ricchi, come il record europeo registrato col Cosenza in B ed è così che dopo la sconfitta con la Fermana mi sono presentato al direttore e al presidente, con la forza delle mie idee e con fermezza, e questo mi rende orgoglioso».

Presentò le dimissioni?

«No, però ero arrabbiato, perché vedevo troppi dubbi intorno a quella sconfitta. E lì ho voluto un confronto forte, che si è rivelato risolutivo».

Infine, Ragatzu: quanto c’è dei suoi gol nella salvezza dell’Olbia?

«Crescendo, la squadra è stata in grado di supportarlo al meglio, e lui con la sua grande qualità è riuscito a semplificare le nostre giocate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata