Occhiuzzi è già oltre: «Ci attendono nove finali» 

Olbia. Roberto Occhiuzzi pensa già al Gubbio. «È stato un bel derby: se lo devono godere la città, la società e i ragazzi, perché personalmente sono già proiettato verso la trasferta di sabato», esordisce nel post partita l’allenatore dell’Olbia.

«Ci attendono nove finali: al di là del valore del derby, la classifica è importante e io ne sento la responsabilità. Poi è chiaro che vincere una partita del genere mi riempie di soddisfazione e mi inorgoglisce, ma ci attendono nove gare fondamentali», insiste Occhiuzzi. «Dobbiamo proseguire su questa strada, in termini di lavoro e di continuità nella prestazione. Subire un gol su calcio piazzato può capitare, ed è capitato spesso quest’anno di passare in svantaggio, ma è anche vero che abbiamo spesso recuperato, per cui non ero preoccupato», aggiunge l’ex Cosenza. «Siamo un tutt’uno, squadra e staff tecnico, società e città, ed è la nostra forza», conclude il tecnico. Non prima però di omaggiare Ragatzu, autore di una doppietta: «Meriterebbe due pagine di giornale da solo per quello che ha fatto e continua a fare».

Segue l’altro marcatore di giornata, Nicola Nanni. «Contento per il gol ma soprattutto per la vittoria, che porta 3 punti importanti: ci voleva, ma dobbiamo essere bravi a chiudere il capitolo derby e pensare subito alla prossima partita», dice l’attaccante sanmarinese. «Abbiamo dimostrato la nostra forza nella reazione allo svantaggio e non abbiamo concesso nulla: bene così», chiosa il centravanti dell’Olbia. Infine, Emerson. «In questa vittoria c’è tutto», spiega il difensore brasiliano. «Abbiamo preso uno schiaffo ma abbiamo reagito subito, da squadra che sa quel che vuole. Siamo in un buon momento, siamo in fiducia, che nel calcio è positivo, e soprattutto ci stiamo divertendo, ma la strada è lunga: questi 3 punti ci rilanciano e ci spingono ad affrontare la prossima sfida in maniera diversa».

