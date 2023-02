Occhiuzzi carico: «Siamo stati squadra in tutto» 

Commento a due. Nel post partita del “Del Conero”, Roberto Occhiuzzi ci tiene a dar voce al suo collaboratore Luca Catricato, del quale il tecnico dell’Olbia sottolinea i meriti nella preparazione dei calci piazzati.

Il tecnico

Tipo il corner dal quale è nato il gol di Ragatzu. Che poteva valere una vittoria. «Ci portiamo dietro qualche rimpianto perché avevamo la partita in mano, ma ho visto la squadra giocare a testa alta e con personalità e mi basta questo per poter affrontare bene la settimana di lavoro che ci aspetta», premette Occhiuzzi. «Voglio dare un segnale di compattezza: siamo squadra in tutto, io sono solo l'ultimo a spingere», aggiunge l’allenatore dei bianchi prima di cedere la parola a Castricato. «Il gol di Ragatzu è arrivato da uno schema che proviamo spesso in allenamento, ma il merito è dei ragazzi, perché sono loro a determinare quello che noi proponiamo: i blocchi in area, la palla messa dentro da Emerson, il gesto di Ragatzu, il merito è anzitutto loro», interviene l’ex attaccante dell’Olbia, promosso in prima squadra la scorsa estate dopo l’esperienza nelle giovanili. Segue l’analisi del match con l’Ancona, fruttato il tredicesimo pareggio in campionato, quota 25 in classifica e il passettino dal terzultimo al quartultimo posto a -4 dalla salvezza diretta.

Il vice

A un certo punto potevamo tenere qualche pallone in più, ma abbiamo subito un solo tiro in porta, costatoci purtroppo la vittoria», spiega Castricato. «L'Ancona aveva un possesso sterile, non faceva attacchi diretti, mentre noi abbiamo avuto diverse occasioni e abbiamo interpretato la gara molto bene anche in fase di non possesso. Credo che se una squadra doveva vincere, doveva essere l'Olbia». Da mangiarsi le mani: una storia che si ripete (vedi l’1-1 con l’Entella al turno precedente). «Non direi che il pareggio va bene, perché abbiamo bisogno di punti per risalire la classifica. Sappiamo, però, che questo è un campo difficile, e ci vuole sempre equilibrio nell'analizzare un risultato», dice ancora il collaboratore tecnico di Occhiuzzi. La testa già alla Torres. «Avremo una settimana importante davanti a noi: abbiamo bisogno di punti, lavoreremo duro per ottenere il massimo», conclude.