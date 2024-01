«Occhio ai picchi durante l’inverno» 

Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è un virus che si trasmette per via aerea, cioè attraverso secrezioni e goccioline emesse con respiro, tosse e starnuti. Determina sintomi di tipo influenzale, ma può causare malattie gravi, come bronchiolite o polmonite con insufficienza respiratoria. Oltre ai bambini sotto i 5 anni possono essere colpiti in forma grave gli adulti oltre i 65, con fattori di rischio (malattie respiratorie o cardiache croniche o deficit immunitari). In Europa il VRS è responsabile ogni anno di circa 213.000 ricoveri nei bambini e 158.000 negli adulti», evidenzia il dottor Emilio Vallebona, direttore di Medicina d’Urgenza al Policlinico ‘Duilio Casula’ di Monserrato.«Il Centro europeo per il Controllo e la prevenzione della Malattie (ECDC) ha predisposto la piattaforma Erviss per la sorveglianza delle più frequenti infezioni respiratorie da virus (SARS-CoV2 – il virus che causa il Covid –, Influenza e RSV), a livello di territorio (medici di base) e a livello ospedaliero (per i casi gravi)», prosegue il medico: «I dati di Erviss mostrano picchi di incidenza di RSV fino al 10%, molto inferiori rispetto a quelli dell’Influenza o del SARS-Cov2 (fino al 30%). Nelle forme gravi di infezione respiratoria (con ricovero in ospedale) l’incidenza di RSV raggiunge il 20%. La positività per RSV ha carattere di stagionalità, con picchi nel periodo invernale. La distribuzione per età della positività in corso di infezioni respiratorie vede una netta prevalenza dei bambini sotto i 5 anni (67%), rispetto a chi ha più di 65 anni (21%)».

«I dati locali (italiani, e sardi in particolare) sono decisamente più scarsi», precisa Vallebona: «Nell’esperienza della nostra Medicina Generale e d’Urgenza nei pazienti over 65 ospedalizzati per infezioni respiratorie virali, in cui di routine ricerchiamo mediante tampone nasale i tre virus, abbiamo notato una netta prevalenza del virus dell’Influenza e del SARS-CoV 2, mentre non abbiamo riscontrato positività per RSV. Non esiste una terapia specifica per l’infezione da RSV; nel corso del 2023 sono stati approvati dall’EMA (European Medicines Agency) due vaccini contro tale virus, che riducono il rischio di infezioni gravi negli adulti, uno dei quali può essere usato nelle donne in gravidanza per proteggere il bambino fino ai sei mesi. Solo tre stati europei (Austria, Belgio e Svezia) hanno emesso raccomandazioni sul loro uso».