Occhiali, orologi e stampelle dimenticati in chiesa dai fedeli 

Occhiali, borsellini e, indispensabili quanto mai nell’estate della grande afa, ventagli, ma c’è chi sopra i banchi della chiesa ha dimenticato persino una stampella. Il campionario degli oggetti smarriti, ma è più appropriato parlare di dimenticati, nella chiesa di San Leonardo: la più vecchia delle due parrocchie di Serramanna, è lungo, tanto che il parroco don Giuseppe Pes ha dovuto pubblicare sulla pagina facebook della chiesa l’elenco degli oggetti dimenticati accompagnato, è proprio il caso di dirlo, dalla preghiera di venirseli a ritirare. «Oggetti smarriti o dimenticati in chiesa», così scrive don Pes nel foglio parrocchiale settimanale della parrocchia di San Leonardo, rilanciato sulla pagina social della stessa chiesa. «Si trovano in sacrestia diversi oggetti che sono stati dimenticati in chiesa: occhiali, ventagli, orecchini, ombrelli, un orologio, borsellini con monete, portachiavi, una stampella e altro»: è l’inventario degli oggetti smarriti fra i banchi della monumentale chiesa di San Leonardo dai fedeli disattenti, quantomeno. «Chi ritiene di esserne il proprietario può venire a ritirarli», scrive quindi Don Pes, che si mette a disposizione per la riconsegna ai legittimi proprietari di ombrelli, ventagli, orecchini e, persino, una stampella della quale, evidentemente, il proprietario o la proprietaria ha potuto fare a meno una aver reso parte al rito religioso.

