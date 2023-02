Occhiali da vista per i Paesi più poveri, raccolta generosa  

Anche quest’anno a San Gavino si è messa in moto una grande catena di generosità e solidarietà che ha permesso in poche ore, nella centrale piazza Marconi, la raccolta di 4.238 paia di occhiali usati che verranno poi distribuiti gratuitamente nei Paesi poveri, dove per tanti anche l’acquisto di un paio di occhiali da vista è una spesa non affrontabile. Ha avuto una buona partecipazione l’iniziativa dei Lions Club Villacidro-Medio Campidano, portata avanti dal responsabile territoriale Antonio Contu, sociologo di 77 anni, nativo di Escalaplano ma da tantissimi anni residente a San Gavino. A dare una mano c’erano anche i Lions di Carbonia, di Iglesias, Carloforte e Monreale insieme al sindaco Carlo Tomasi e al vicesindaco Nicola Ennas.

Antonio Contu da diversi anni si impegna per la raccolta di occhiali usati: «Ormai – racconta – ne arrivano da ogni parte della Sardegna. Verranno portati in un laboratorio di Chivasso vicino a Torino prima di essere spediti principalmente in Africa». La generosità non ha confini: «Anche il Comune di Escalaplano – rimarca Contu – ha dato e darà un grande contributo per questa nobile causa».

Sono tantissime le persone che nel mondo hanno problemi alla vista e non possono permettersi l’acquisto di un paio di occhiali. Oltre che a San Gavino Monreale è possibile fare donazioni anche rivolgendosi a Cagliari alla casa dei Lions, a fianco all’ospedale oncologico. Al momento abbiamo raccolto quasi diecimila paia di occhiali che saranno poi spediti».

