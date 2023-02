Occhiali da vista in dono ai più poveri 

Da anni si impegna in prima persona per la raccolta di occhiali usati da distribuire gratuitamente nei Paesi più poveri e nelle situazioni in cui anche l’acquisto di un paio di occhiali da vista è una spesa non sostenibile. È questa l’iniziativa dei Lions Club Villacidro Medio Campidano, insieme agli omonimi sodalizi di Carbonia, di Iglesias, Carloforte e Monreale, portata avanti dal responsabile territoriale Antonio Contu, sociologo nativo di Escalaplano ma da tantissimi anni residente a San Gavino Monreale. Domani in piazza Marconi dalle 9.30 alle 13 ci sarà la raccolta degli occhiali usati che potranno aiutare chi ne ha bisogno. «Ormai da ogni parte della Sardegna arrivano occhiali usati che verranno portati nel laboratorio di Chivasso vicino a Torino prima di essere spediti in Africa e in altri Paesi in via di sviluppo – racconta Contu –. Sono tantissime le persone che nel mondo hanno problemi alla vista e non possono permettersi l’acquisto di un semplice occhiale. Chi vuole fare le donazioni lo può fare sia a San Gavino Monreale anche a Cagliari alla casa dei Lions che si trova a fianco dell’ospedale oncologico. Al momento ho almeno cinquemila paia di occhiali in casa che saranno poi spediti».

