Occhi sulla Cappella Sistina, la “bonifica” di Santa Marta  

Ora scattano le operazioni per il piano del Conclave. Verrà bonificata la residenza di Santa Marta, destinata a ospitare i cardinali elettori. Fu Giovanni Paolo II a volerne fare, appunto, la "casa per il Conclave", con lavori di ristrutturazione, conclusi nel 1998 dopo i quali divenne, di fatto, l'albergo che è oggi. A Santa Marta verranno allestite paratie alle finestre per impedire i contatti con l’esterno, ma anche approntare tutto quanto sarà necessario per un soggiorno forzato: i cardinali mangeranno in ambienti comuni, potranno confessarsi, avranno momenti di preghiera. Ma tutto ciò dovrà avvenire lontano da persone che non abbiamo prestato giuramento di riservatezza assoluta.

Allestimenti

Inoltre, le forze della vigilanza vaticana controlleranno il tragitto che almeno due volte al giorno, la mattina e nel primo pomeriggio, i porporati elettori dovranno fare per percorrere le poche centinaia di metri che dalla piazza di San Marta portano, attraverso via delle Fondamenta e i vari cortili, fino al “cuore” del Vaticano, il cortile di San Damaso, da dove ci sarà l'accesso alla Cappella Sistina, a sua volta allestita per accogliere i cardinali con i banchi per elezioni e scrutini e la stufa dove saranno bruciati poi appunti e schede delle votazioni. Il giorno dell'assemblea raggiungono la basilica di San Pietro per la messa in vista dell'elezione, presieduta dal cardinale decano, in questo caso Giovanni Battista Re. Subito dopo indossano l'abito corale e si avviano in processione proprio verso la Cappella Sistina.

RIPRODUZIONE RISERVATA