Serie D.
16 novembre 2025 alle 00:18

Occhi sul derby tra Olbia e Monastir 

Un derby e due trasferte completano la 12ª giornata di Serie D delle sarde, inaugurata ieri dall’anticipo del Budoni vittorioso in casa 2-0 contro il Cassino. A rompere gli indugi oggi sarà la Costa Orientale Sarda, impegnata dalle 14 con la “big” Nocerina. «Andiamo a giocare su un campo difficilissimo, contro una squadra in salute e in grande ripresa che punta al salto di categoria: dovremo affrontarla con molta attenzione e con una prestazione diversa da quella di oggi», ha detto l’allenatore Francesco Loi dopo il pareggio subito a Tertenia in rimonta dal Montespaccato.

L’altra trasferta ha per protagonista il Latte Dolce, di scena ad Anzio dalle 14,30. «Il carattere di questa squadra sta crescendo, da ora in avanti le partite saranno sempre più difficili e dure e avere personalità nei momenti cruciali sarà determinante per raggiungere la salvezza», ha sottolineato dopo la vittoria contro l’Albalonga – successo che mancava da quattro turni – il tecnico dei sassaresi Michele Fini.

Infine, la sfida fratricida tra Olbia e Monastir in programma alla stessa ora. Nella lista dei convocati di Giancarlo Favarin mancano Staffa e Modesti, che hanno chiesto la rescissione privando la rosa dei bianchi di pedine importanti a centrocampo e in difesa: non è un mistero che i bianchi arrivino al derby del Nespoli in un momento molto delicato. Tuttavia, pure la matricola biancoblù ha i suoi problemi. «A livello societario le difficoltà le abbiamo anche noi, e tante, ma i ragazzi sono bravi a farsele scivolare addosso e a tirare fuori prestazioni come quella di oggi», ha sottolineato l’allenatore Marcello Angheleddu dopo la sconfitta di misura con la capolista Scafatese.

