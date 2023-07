Occhi sul campo largo e prove tecniche per il nuovo progetto 

Nessuna autocandidatura, nessuna fuga in avanti ma un primo dialogo costruttivo tra società civile e politica, propedeutico per le prossime tornate elettorali e per il futuro sviluppo socio-economico dell’Isola. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dall’associazione “Est Ora” nella suggestiva borgata di San Leonardo de Siete Fuentes, per “costruire insieme la Sardegna del futuro”.

La finalità

Una piattaforma promossa da Alessandra Todde, vicepresidente del M5S, che intende «coinvolgere politica e società civile in modo diverso per guardare all’avvenire, per costruire tutti insieme rimuovendo gli ostacoli dall’alveo del fiume». Ma anche una mossa per testare i rapporti di forza all’interno del “campo largo” delle forze del centrosinistra in vista delle elezioni regionali. All’appello però mancavano pezzi importanti del Pd e degli stessi Pentastellati, impegnati ufficialmente in altri eventi nell’Isola, però «la partecipazione è stata ampia con tante forze politiche progressiste, associazioni, donne e giovani – prosegue Todde – è curioso come questo dibattito abbia suscitato fibrillazione e forse qualche disappunto. Chi pensa che i giochi siano già chiusi ha fatto male i conti, è ancora tutto aperto».

“Est Ora” è occasione «per la società civile di esprimere i suoi desiderata – aggiunge Todde – il ruolo della politica è quello di ascoltare e sintetizzare le istanze della popolazione da proporre nel dibattito istituzionale. Non sarà l’ultimo incontro, le porte sono aperte a chiunque abbia voglia di costruire in maniera non precostituita».

Gli interventi

Il padrone di casa Diego Loi, consigliere regionale di Europa Verde-Sinistra Possibile e sindaco di Santu Lussurgiu, parla di un incontro utile per «convergere tutti insieme verso una piattaforma politica programmatica e unitaria di centrosinistra, per dare un futuro serio e dignità alla Sardegna». Massimo Dadea, ex assessore regionale, ha insistito su un progetto di rinnovamento che deve armonizzare modernità e identità che «possa ridare la parola ai cittadini, dignità alla società e alla politica. Siamo di fronte a un bivio se vogliamo vincere le elezioni. Occorrono due condizioni: la prima creare una coalizione leale e unita, la seconda costruire un progetto elettorale che comprenda tutte le forze progressiste e di sinistra».

Le riflessioni

La riflessione del filosofo Silvano Tagliagambe è sostenere «la costruzione di una visione del mondo con una nuova identità sarda, attingendo dalla storia isolana per proiettarsi nel futuro, orientandosi verso la scienza e la competenza». Per don Ettore Cannavera, sacerdote che assiste e sostiene le frange ai margini della società, occorre «responsabilizzare la gente alla cittadinanza attiva, ovvero alla partecipazione politica, al voto. I politici non devono dimenticarsi degli ultimi». Sergio Sicbaldi, manager della Microsoft, indica l’Isola come la terra per diffondere la cultura della tecnologica e informatica «perché la Sardegna è stata pioniera nella diffusione di internet a livello mondiale. Occorre attrarre investimenti esteri, evitare la fuga di capitale umano e creare nuovi posti di lavoro».

Il giornalista Giacomo Mameli inneggia a «passare all’azione», mentre l’economista e sociologo Gianfranco Bottazzi sostiene «il superamento del disagio e della disillusione delle nuove generazioni per il cambiamento verso un nuovo paradigma di società».

RIPRODUZIONE RISERVATA