Occhi puntati sulla sanità: oggi il vertice del Campo largo per fare sintesi sulle proposte 

Il Campo largo deve fare sintesi sulla sanità. E deve fare in fretta se davvero intende portare in Aula una proposta di riorganizzazione (che magari consenta il commissariamento delle Asl) prima della Finanziaria. Ci prova questo pomeriggio alle 15, in un vertice convocato dalla presidente della commissione Sanità Carla Fundoni con i commissari di maggioranza. Obiettivo, fare il punto sui progetti in campo, partendo da quello approvato in Giunta e, di fatto, già bocciato dai partiti della coalizione, per arrivare alla proposta del Pd che prevede un ridimensionamento di Ares e l’istituzione di due Asl uniche e di due Aree vaste. Si tratta della prima occasione di confronto dopo che il Pd ha alzato la voce durante l’ultima direzione regionale a Oristano, rilanciando il proprio ruolo di guida della coalizione soprattutto in una materia delicata come la sanità, oggi di responsabilità del M5S.

Di certo, dopo l’approvazione del disegno di legge sulle Aree idonee, l’attenzione è tutta focalizzata su quella che in tanti considerano l’emergenza delle emergenze. Al Brotzu lo stato di agitazione continua e il problema delle liste d’attesa è lungi dall’essere risolto.

Il tavolo

Oggi comincerà l’annunciato lavoro di approfondimento e condivisione su temi e proposte affidato ai componenti di maggioranza della sesta commissione, cioè Francesco Agus (Progressisti), Michele Ciusa (M5S), Giuseppino Canu (Sinistra Futura), Lorenzo Cozzolino (Orizzonte Comune), Giuseppe Frau (Uniti con Todde), Lara Serra (M5S) e Diego Loi (Alleanza Verdi Sinistra). L’intenzione di tutti è di intervenire quanto prima. Nei giorni scorsi Agus ha dichiarato che «la sanità era ed è il principale problema della Sardegna. È un tema che riguarda tutti e su cui la nostra coalizione verrà giudicata senza alibi e appelli. Sarebbe un errore confinare il dibattito su un tema così importante in Giunta o in Consiglio regionale. Bisogna, al contrario, coinvolgere tutti: operatori, associazioni dei pazienti, partiti, amministratori locali». Mentre Frau aveva ricordato che «dalla precedente Giunta abbiamo ereditato una situazione drammatica. Ora, chiunque incontriamo - operatori sanitari, cittadini, associazioni e pazienti – ci implora di mettere mano in modo strutturale alla riorganizzazione della Sanità. In maggioranza abbiamo tutti chiara l'urgenza di fare in fretta e bene».

Capigruppo

Domani invece è in programma la riunione dei capigruppo. In questo caso, anche alla luce del tavolo del giorno prima, si prenderà una decisione sulla priorità da assegnare alla sanità in alternativa alla manovra. La capigruppo fisserà poi la prossima seduta dell’Aula (a Palazzo Bacaredda, non in via Roma dove sono in corso lavori di ristrutturazione) con all’ordine del giorno l’esame del ddl per decretare l’esercizio provvisorio di bilancio per un mese. E il centrodestra insisterà con forza per una calendarizzazione della mozione di sfiducia presentata contro l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. (ro. mu.)

