VaiOnline
La situazione.
08 gennaio 2026 alle 00:29

Occhi puntati su Campeda, fiocchi a Tempio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Neve anche a bassa quota e temperature in picchiata, le previsioni per il primo giorno dopo le festività sono state rispettate nella Sardegna settentrionale. I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa nella mattinata di ieri a Tempio, Osilo, nella zona di Pattada, Macomer e in alcune località del Goceano. Abbondante la nevicata sul Limbara, la parte più alta della montagna era completamente imbiancata. Nel tardo pomeriggio le temperature sono scese ulteriormente ma è anche arrivata la pioggia.

Situazione senza particolari problemi a Campeda, anche se Anas e Protezione Civile hanno suggerito la massima attenzione agli automobilisti per la formazione del ghiaccio sul manto stradale. Sul Limbara e in Alta Gallura sono previste per le prossime ore temperature sotto lo zero termico, stessa situazione nel Goceano. Per quanto riguarda i collegamenti sono confermate per oggi le corse Moby da Santa Teresa a Bonifacio. Mentre sono stati dirottati a Olbia i traghetti della Moby Tirrenia sulla linea Genova Porto Torres, la situazione ritorna alla normalità nella giornata di domenica prossima con il ripristino della linea per Genova. Le prossime ore nella Sardegna settentrionale e centrale le temperature saranno molto basse e la neve potrebbe cadere di nuovo anche anche sotto i mille metri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 