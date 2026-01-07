Occhi puntati su Campeda, fiocchi a Tempio 

Neve anche a bassa quota e temperature in picchiata, le previsioni per il primo giorno dopo le festività sono state rispettate nella Sardegna settentrionale. I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa nella mattinata di ieri a Tempio, Osilo, nella zona di Pattada, Macomer e in alcune località del Goceano. Abbondante la nevicata sul Limbara, la parte più alta della montagna era completamente imbiancata. Nel tardo pomeriggio le temperature sono scese ulteriormente ma è anche arrivata la pioggia.

Situazione senza particolari problemi a Campeda, anche se Anas e Protezione Civile hanno suggerito la massima attenzione agli automobilisti per la formazione del ghiaccio sul manto stradale. Sul Limbara e in Alta Gallura sono previste per le prossime ore temperature sotto lo zero termico, stessa situazione nel Goceano. Per quanto riguarda i collegamenti sono confermate per oggi le corse Moby da Santa Teresa a Bonifacio. Mentre sono stati dirottati a Olbia i traghetti della Moby Tirrenia sulla linea Genova Porto Torres, la situazione ritorna alla normalità nella giornata di domenica prossima con il ripristino della linea per Genova. Le prossime ore nella Sardegna settentrionale e centrale le temperature saranno molto basse e la neve potrebbe cadere di nuovo anche anche sotto i mille metri.

