Occhi elettronici sulle spiagge 

La Costa Verde diventa sorvegliata speciale: sono in arrivo 20 telecamere per controllare gli accessi alle spiagge e ai villaggi turistici da Senne ’e S’arca a Scivu, passando per Torre dei Corsari, Pistis, Tunaria, Gutturu e Flumini, Portu Maga, Piscinas. Il progetto del Comune di Arbus, presentato al ministero dell’Interno tramite la prefettura di Cagliari, è stato promosso e finanziato con 45 mila euro, mentre la quota che spetta al Municipio è di 5 mila. Una risposta che attività e stabilimenti balneari aspettavano da tempo e che avevamo sollecitato più volte ai sindaci che si sono succeduti.

Lettura delle targhe

«Alcuni apparecchi – spiega il sindaco Paolo Salis – consentono anche la lettura delle targhe dei veicoli che entrano ed escono dai villaggi. Uno strumento efficace per risalire ai responsabili di atti vandalici, furti, aggressioni, violenze e altri reati, e un passo in avanti per la sicurezza del litorale». Le nuove telecamere che saranno installate a pochi passi dal mare si sommeranno alle 49 già attive nel centro abitato. «La presenza di occhi elettronici lungo la marina – aggiunge Salis – era stata inserita tra le necessità prioritarie per contrastare fatti illeciti e danneggiamenti frequenti in estate. L’impegno è arrivare puntuali per la prossima stagione. Appena abbiamo saputo che la nostra proposta era stata accolta ci siamo attivati per la nomina di un responsabile della sicurezza: un agente della Municipale. Il compito è rispettare i principi fondamentali previsti dalla legge sulla privacy, comprese le modalità di ripresa delle immagini». Il sindaco ricorda che «per la stesura del progetto è stata determinante la collaborazione dei carabinieri». Scontato. La caserma estiva, gestita dal comandante della compagnia di Villacidro, Francesco Capula, conosce nel dettaglio gli illeciti che si consumano nel territorio.

Le reazioni

«Occorre – dice il gestore del servizio di salvamento a mare, Alessio Mattana – accelerare l’iter del sistema di sorveglianza. Egoisticamente penso ai troppi furti che ogni anno portano via torrette e mezzi di salvataggio». Sull’importanza delle telecamere concorda il titolare dell’hotel Corsaro Nero, Gianluigi Largiu: «La crisi economica sta già mettendo a dura prova la sopravvivenza di imprese e attività. Nessuno sforzo deve essere risparmiato per permettere agli imprenditori di lavorare dignitosamente, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza».