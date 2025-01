Occhi elettronici puntati sul paese 

Dorgali punta sulla sicurezza e sul benessere della comunità. Da oggi saranno attive 43 videocamere, con un regolamento che impone rigide misure a tutela della privacy. La sicurezza in primo piano in un bilancio di previsione presentato entro il 30 dicembre che ha visto l’impegno dell’amministrazione nel mantenimento sostanziale di tutti i servizi e nessun aumento delle tasse comunali. «Questo rappresenta la conferma della linea adottata finora per i nostri cittadini, consentendo anche di far pagare di meno chi ha di meno - dice la sindaca Angela Testone -. Di certo puntiamo sulla sicurezza degli spazi, ma anche sulla tutela e sulla privacy».

Il sistema di videosorveglianza aiuterà pubblico e privati a rispettare e tutelare gli spazi, creando maggiore attenzione e consapevolezza. «Le videocamere offriranno maggiore sicurezza per la comunità, oltre a una chiara riservatezza - spiega la prima cittadina -. Questo perché i vigili addetti possono vedere le targhe dei veicoli e non le persone. In sostanza, al momento del controllo vedranno solo le sagome e nessun volto. Abbiamo rispettato così tutte le caratteristiche del diritto alla privacy. L’installazione del sistema di videosorveglianza si è reso necessario per ridurre i danni al patrimonio pubblico e privato che si sono verificati in alcune occasioni».

Ai cittadini è stato reso pubblico il regolamento, la procedura per l’accesso alle immagini e per l’esercizio dei diritti. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA