Occhi elettronici nelle tre piazze del paese 

Il Comune, guidato dal sindaco Simone Melis, ha avviato i lavori per il completamento del sistema di videosorveglianza nel centro abitato. Il progetto prevede l’installazione di alcuni impianti di videosorveglianza in diverse zone del centro abitato. Le zone interessate sono le scuole, sia la Primaria che la Secondaria, gli spazi antistante il Comune, gli ingressi del cimitero comunale e le tre piazze del paese, piazza Europa e zone limitrofe, piazza dei Caduti in Guerra e per concludere piazza Roma.

I lavori fanno parte del piano di ammodernamento e sicurezza del paese per il quale era stati stanziati, nel 2019, fondi per 45.000 euro.

Con questo intervento il Comune punta a garantire una maggiore sicurezza a tutti i residenti del paese, anche grazie alla collaborazione dei carabinieri.

I punti in cui le telecamere verranno installate sono considerati come punti strategici: sia piazza Europa che piazza dei Caduti in Guerra sono state riqualificate nel corso degli anni, dopo aver subito anche azioni da parte di teppisti.

Proprio alcuni mesi fa, piazza dei Caduti, proprio nel centro del paese è stata resa fruibile ai bambini, con l'installazione di giochi.