Occasioni mancate e successi: gli ultimi 40 anni di Carbonia 

Gli anni passano. A volte le cose cambiano in peggio, a volte in meglio, a volte non cambiano proprio. A Carbonia, in quarant’anni, il mattatoio è passato da inadeguato a chiuso, l’ex arena Supercinema è diventata un parcheggio multipiano inutilizzato, mentre l’ex casa del direttore del Parco Villa Sulcis si è trasformato in un funzionante museo e la stazione ferroviaria che stava per essere soppressa oggi si è trasferita, diventando l’attuale Centro Intermodale di piazza Pietro Cocco. Il tempo è il filo conduttore alla base della mostra “Carbonia 40 anni dopo. Metamorfosi di una città”, curata dal giornalista e scrittore Sandro Mantega, ex caposervizio e firma storica dell’Unione Sarda.

Il dono alla città

La mostra, inaugurata ieri nelle ex officine della Grande miniera di Serbariu, è stata organizzata insieme allo Sbis, sezione di storia locale, gestita dalla cooperativa Lilith, e al Comune di Carbonia. L’esposizione è articolata in 17 tematiche, 20 articoli, molti di circa 40 anni fa, e 40 fotografie, tra vecchie e contemporanee. L’idea nasce da lontano: «Nel 2019 – racconta Mantega – ho donato alla Sezione di storia locale del Comune di Carbonia un fondo documentale composto da circa 9.200 fotografie, 9.700 negativi e 500 documenti riguardanti Carbonia e il territorio, tutto legato alla mia cinquantennale carriera giornalistica».

Daniela Saba, della sezione di storia locale, annuisce: «Nell’ultimo periodo, insieme a Sandro, ci siamo chieste come iniziare a rendere fruibile questo fondo. Così è nata l’idea di raccontare alcuni spaccati di vita della città usufruendo del prezioso materiale messo a disposizione».

Vicoli ciechi

Osservando i diversi pannelli è possibile imbattersi in alcune storie mai giunte a conclusione: «Due articoli, del 1980 e del 1997, corredati da diverse fotografie, raccontano la vicenda dell’ex Arena Super Cinema, un tempo luogo di cultura posto tra via Gramsci e via Verona», fa notare Mantega. «Nel corso degli anni si è deciso un importante cambio di destinazione d’uso, trasformandolo in un parcheggio multipiano a servizio del centro città. La scelta non si è dimostrata vincente, dato che oggi il parcheggio non viene utilizzato».

Sorte non diversa quella del mattatoio, come raccontano un articolo del 1985 e fotografie annesse: «Già 40 anni fa circa – prosegue il giornalista – gli operatori del settore raccontavano l'inefficienza della struttura. Oggi le condizioni non sono certe migliorate, anzi. Il mattatoio è chiuso e in stato di abbandono».

Storie a lieto fine

Continuando il percorso ci si imbatte, però, anche in storie che si concludono con un lieto fine. È il caso del Museo archeologico Villa Sulcis: «Già nel 1985 – ricorda l’autore – scrivevo dell’idea di trasformare uno dei luoghi simbolo dell’epopea mineraria in un museo. Oggi quell’idea è realtà: il museo archeologico è nato e riscuote grande interesse da parte di turisti e cittadini». Sulla stessa linea la storia della stazione ferroviaria: «Sempre a meta degli anni ’80 vi erano pareri contrastanti sul rischio di soppressione della linea ferroviaria Carbonia-Villamassargia. Oggi è nato il centro intermodale e le corse sono aumentate».

Tantissimi altri frammenti di vita cittadina sono raccontati in “Metamorfosi di una Città”: la storia delle donne di miniera, le vicissitudini dell’albergo centrale e dell’ex miniera di Serbariu, il destino di campo prigionieri e tanto altro ancora.

