Occasione per l’Esperia 

La sconfitta interna contro Viterbo ha lasciato l’amaro in bocca. Ma il calendario offre subito all’Esperia l’occasione per voltare pagina. Questa sera (ore 21) le porte del PalaPirastu si riaprono per il recupero della sesta giornata di ritorno della Serie B Interregionale contro la Promobasket Marigliano, gara originariamente rinviata a causa delle difficoltà logistiche della formazione campana nel raggiungere Cagliari via nave.

Passi falsi vietati

Per i rossoblù si tratta di una partita da non sbagliare. Il ko di sabato scorso ha fatto scivolare la squadra di coach Federico Manca al sesto posto, scavalcata da Benevento, anche se i campani hanno disputato due gare in più. Più della classifica, però, a deludere è stata la qualità della prestazione contro Viterbo: l’Esperia era partita bene, ma la zona mista degli ospiti ha finito per inceppare i meccanismi offensivi dei cagliaritani, che hanno perso fluidità e pazienza, affidandosi troppo spesso a soluzioni individuali. «Siamo partiti bene», spiega Manca, «il loro sistema difensivo, però, ci ha tolto ritmo. Non abbiamo avuto abbastanza pazienza, affidandoci troppo spesso a iniziative personali che non fanno parte della nostra identità». Un calo legato, forse, anche alla pressione: «Sapevamo che si trattava di una gara importante e forse ci siamo caricati di troppe responsabilità».

Verso il gran finale

Proprio per questo la sfida di questa sera con Marigliano rappresenta una tappa importante per ritrovare certezze. «La vediamo come una possibilità per archiviare subito la sconfitta», prosegue il tecnico, «vogliamo riprendere il nostro percorso». La classifica, in questa fase segnata da rinvii e partite da recuperare, resta difficile da interpretare: «È un campionato un po’ zoppo, ma il nostro obiettivo è semplice: vincere il più possibile, sia per posizionarci meglio sia per arrivare pronti ai nastri di partenza dei playoff».

Di fronte ci sarà una squadra che naviga nei bassifondi della graduatoria, 11° con 12 punti, ma tutt’altro che da sottovalutare. All’andata, infatti, Marigliano si impose nettamente per 83-68.

Intanto prosegue anche il percorso di recupero di Marco Giordano, rientrato da poco nelle rotazioni. «La sua gestione è particolare», conclude Manca, «ha bisogno di minuti per ritrovare ritmo. Alcune giocate non gli riescono ancora con naturalezza, ma il modo migliore per ritrovarle è continuare a giocare».



Classifica : Carver Roma 34, Stella Azzurra Viterbo e Stella Ebk Roma 30, Scandone Avellino 28, Benevento 22, Esperia Cagliari, Angri, L’Aquila e Tiber 20, San Paolo e Marigliano 12, Sennori, Antoniana e Caiazzo 10.

