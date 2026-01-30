VaiOnline
Basket Serie A.
31 gennaio 2026 alle 00:32

Occasione per la Dinamo 

Domani in casa contro Cremona rientra anche Beliauskas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Beliauskas è abile e arruolato. Johnson si allena ma il rientro verrà probabilmente posticipato di una settimana. Marshall: «Lo vedremo dopo la pausa per la Coppa Italia e la nazionale». Polonara intanto si acclimata: ieri era in Club House per la conferenza stampa, sta facendo rieducazione e assiste agli allenamenti della sua squadra. La Dinamo che si avvicina alla normalità è già una notizia, come ha sottolineato il coach Veljko Mrsic nel presentare la gara di domani al PalaSerradimigni contro Cremona alle 16.30: «Finalmente questa settimana ci siamo allenati con più giocatori e già averne uno in più è importante».

Il match con Cremona vale oro in ottica salvezza, perché dopo aver annusato la Final 8 di Coppa Italia l'esclusione di Trapani (annullata la vittoria) e soprattutto gli infortuni a catena hanno reso nuovamente infida la classifica: +4 su Treviso che occupa il posto da retrocessione, +2 su Cantù in ripresa e parità con Reggio Emilia che però vanta su Sassari un pesante +22. “Quando sono arrivato a Sassari abbiamo detto che l'obiettivo principale è stare in A1, tutto quello che viene in più è guadagnato. La squadra comunque può crescere” puntualizza il tecnico croato.

È un'occasione per Sassari, perché dopo la gran partenza (5/7) e la crisi (5 sconfitte di fila) ora la formazione lombarda si è normalizzata: 2/4. Mrsic evidenzia i pregi dell'avversaria: «Giochiamo contro una delle grandi sorprese di questo campionato. Giocano molto veloci e tirano tanto da tre e attaccano bene a rimbalzo offensivo, quindi dobbiamo curare in difesa questi aspetti». Obiettivo prioritario, la vittoria per spezzare i tre stop consecutivi, magari ribaltando il -4 (79-75) dell'andata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Via libera tra le polemiche alla manovra per i Comuni

Centrodestra fuori dall’Aula, ma la maggioranza va avanti Truzzu: inaccettabile. Comandini prova a ricucire lo strappo 
Roberto Murgia
Il convegno.

«La sanità sia al servizio dei più deboli, restiamo umani»

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesca Sanna parla della sua scelta professionale

«Sì, sto per partorire ma i miei piazienti non possono stare soli»

Una storia di impegno e dedizione nell’ambulatorio di Solarussa  
Marianna Guarna
Maltempo

Nuova allerta meteo Cagliari chiude le scuole e i parchi

Allarme arancione per rischio idrogeologico Dopo Harry la città si blinda un’altra volta 
Alessandra Ragas
Intervista

«Macché fascismo, il rischio oggi è l’autoritarismo»

Da Cucchi a Minneapolis, Manconi e la “democratura” all’orizzonte. Il primo fronte: lo scudo penale 
Celestino Tabasso
Il caso

Alla Camera porte chiuse per CasaPound

L’opposizione occupa la sala e canta “Bella Ciao”, poi Fontana vieta l’evento 
L’incontro.

«Un problema serio quello dei 41-bis, territorio a rischio»

Mario Tasca RIPRODUZIONE RISERVATA