Occasione per la Dinamo 

Sassari. Beliauskas è abile e arruolato. Johnson si allena ma il rientro verrà probabilmente posticipato di una settimana. Marshall: «Lo vedremo dopo la pausa per la Coppa Italia e la nazionale». Polonara intanto si acclimata: ieri era in Club House per la conferenza stampa, sta facendo rieducazione e assiste agli allenamenti della sua squadra. La Dinamo che si avvicina alla normalità è già una notizia, come ha sottolineato il coach Veljko Mrsic nel presentare la gara di domani al PalaSerradimigni contro Cremona alle 16.30: «Finalmente questa settimana ci siamo allenati con più giocatori e già averne uno in più è importante».

Il match con Cremona vale oro in ottica salvezza, perché dopo aver annusato la Final 8 di Coppa Italia l'esclusione di Trapani (annullata la vittoria) e soprattutto gli infortuni a catena hanno reso nuovamente infida la classifica: +4 su Treviso che occupa il posto da retrocessione, +2 su Cantù in ripresa e parità con Reggio Emilia che però vanta su Sassari un pesante +22. “Quando sono arrivato a Sassari abbiamo detto che l'obiettivo principale è stare in A1, tutto quello che viene in più è guadagnato. La squadra comunque può crescere” puntualizza il tecnico croato.

È un'occasione per Sassari, perché dopo la gran partenza (5/7) e la crisi (5 sconfitte di fila) ora la formazione lombarda si è normalizzata: 2/4. Mrsic evidenzia i pregi dell'avversaria: «Giochiamo contro una delle grandi sorprese di questo campionato. Giocano molto veloci e tirano tanto da tre e attaccano bene a rimbalzo offensivo, quindi dobbiamo curare in difesa questi aspetti». Obiettivo prioritario, la vittoria per spezzare i tre stop consecutivi, magari ribaltando il -4 (79-75) dell'andata.

