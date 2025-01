Occasione per il Milan, ma è un altra Inter 

Una conferma per scrivere così una pagina di storia. Il Milan ha l'occasione per passare, in una settimana, dalla desolazione di un esonero all'esaltazione della conquista di un trofeo. Così i rossoneri, all'indomani del clamoroso ribaltone sulla Juventus, si ritrovano già in campo per preparare il derby di domani (ore 20) che vale un titolo. Non c'è Leao che si è allenato ancora a parte rispetto ai compagni, ma è tornato in gruppo Loftus Cheek, non a disposizione in semifinale perché influenzato come altri compagni. Domani il Milan dovrà dimostrare che la vittoria sulla Juve non è stata un fuoco fatuo, ma la strada è ancora molto lunga. Il primo tempo ha deluso, il primo tiro in porta del Milan è arrivato al 60'. Ma prima di sistemare tecnica e tattica, il Milan deve ritrovarsi mentalmente, psicologicamente.

La sfida all'Inter in finale sembrerebbe proibitiva e non solo per il giorno di recupero in meno o per l’assenza dello squalificato Emerson Royal. I nerazzurri non sono più la squadra che i rossoneri hanno battuto nettamente a San Siro il 22 settembre scorso. Ora l'Inter di Inzaghi ha ritrovato uno stato ottimale di forma, oltre alla solita solidità difensiva. Ma, se sarà confermata - come sembra - l'assenza di Marcus Thuram, il Milan avrà sicuramente meno pressione da gestire in difesa. Il capocannoniere della Serie A, che accusa una lieve elongazione dell'adduttore della coscia sinistra. è a fortissimo rischio. Una perdita importante per l'Inter che è ancora alle prese con la difficoltà di vedere la porta di Lautaro Martinez.

RIPRODUZIONE RISERVATA