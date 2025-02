Ocalan decide di sciogliere il Pkk 

Istanbul. «Tutti i gruppi devono abbandonare le armi e il Pkk deve sciogliersi». L’appello di Abdullah Ocalan è storico. Per la prima volta il leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan ha chiesto la dissoluzione del gruppo armato da lui stesso fondato nel 1978 e da 40 anni coinvolto in un conflitto con l’esercito turco che ha portato alla morte di oltre 40mila persone. Ocalan ha affermato che «non c’è alternativa alla democrazia» per ottenere «rispetto per le identità, libera espressione e auto organizzazione democratica di ogni segmento della società», tra cui i circa 15 milioni di curdi in Turchia.

In un’affollata conferenza stampa a Istanbul, il suo messaggio è stato letto dai politici del partito filo-curdo Dem, la terza forza più rappresentata nel Parlamento turco, che lo hanno incontrato nel carcere dell’isola di Imrali, nel Mare di Marmara, a sud di Istanbul, dove il leader è imprigionato dal 1999, condannato all’ergastolo e in regime di isolamento in seguito all’arresto in Kenya dopo aver cercato asilo politico in Russia, Italia e Grecia.

