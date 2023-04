Obinu rilancia: Zola lasci la presidenza 

Si fa incandescente la polemica tra il consigliere Emilio Zola e la maggioranza in cui è stato eletto. «La richiesta di dimissioni non sono un atto ritorsivo, ma la conseguenza della sfiducia che nutriamo nei suoi confronti», dice Giovanna Obinu, esponente del gruppo che sostiene il sindaco Andrea Soddu. Definisce “vittimistiche” le dichiarazioni di Zola, presidente della commissione Lavori pubblici. Aggiunge: «Non è una questione di numeri, ma di atteggiamento del presidente Zola che anche da ultimo, nonostante la richiesta formale del 24 marzo di 6 su 8 componenti di convocazione della Commissione con specifici argomenti all’ordine del giorno, non ha dato alcun riscontro, preferendo convocare arbitrariamente una seduta con un ordine del giorno generico, senza preventiva istruttoria documentale, che infatti abbiamo abbandonato per protesta. Questo lui non lo dice». Ricorda che «Zola è stato eletto con un programma elettorale che aveva tra i punti tra il Pums, oggetto del famigerato documento dell’intergruppo, firmato anche da lui». Sul Pums Zola ha espresso voto contrario in Consiglio. Obinu rilancia la richiesta di dimissioni: «Se ritiene di non condividere più nulla delle scelte politiche precedenti abbia il coraggio di essere conseguente nei fatti, anziché fare ostruzionismo».

RIPRODUZIONE RISERVATA