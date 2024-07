Obino, la regina  delle profondità 

Per la cagliaritana Chiara Obino il passo da dentista a regina degli abissi è sempre breve. L’atleta quarantottenne è atterrata ieri mattina a Elmas di ritorno dalla Freediving World Cup disputata a Sharm el-Sheikh dove, grazie all’immersione a -107 metri realizzata lunedì scorso in assetto costante con monopinna, è diventata la donna ad aver raggiunto la terza migliore profondità di sempre, alle spalle delle professioniste Alessia Zecchini e Alenka Artnik (impegnate in Dominica).

Record sfiorati e centrati

Obino non è certo nuova a successi e medaglie, ma anche stavolta, in Egitto, ha superato se stessa. Già terza nel ranking mondiale 2022 e 2023, stavolta ha vinto e siglato uno storico record personale dopo averlo ritoccato già domenica. «Ho gareggiato cinque giorni su sei, sono in ottima forma fisica ma all’inizio ho faticato un po’ a trovare il giusto approccio, tuttavia ho chiuso in crescendo», ha raccontato Chiara. «Domenica avevo raggiunto i 106 metri, che per me era già un personal best in gara - nonché la terza prestazione della storia dell’apnea, già realizzata sei anni fa da un’atleta giapponese - ma non essendo riuscita a staccare il “cartellino” dal piattello, ero tornata su senza. Questo mi è crostato un punto di penalità, quindi avevo chiuso col punteggio di 105 anche se mi avevano riconosciuto la profondità di 106 metri grazie alla prova video». Ma il record era nell’aria. «Lunedì il tuffo perfetto. Ho messo assieme tutte le correzioni degli errori compiuti in precedenza e con una gestione super sono arrivata a 107 metri e diventata la terza donna in assoluto più “profonda” nel mondo dell’apnea: nessun’altra, a parte Zecchini e Artnik, era mai arrivata a quelle profondità. Sono molto contenta e soddisfatta, un ringraziamento alla mia famiglia e agli sponsor che mi sostengono». A ottobre, al Mondiale in Grecia, Chiara incrocerà Zecchini e Artnik, «Si giocheranno l’oro, mentre il mio obiettivo sarà il bronzo. Si vedrà».

