Obino in Egitto per la World Cup 

L’apneista cagliaritana Chiara Obino è tra i 26 atleti in gara alla Freediving World Cup in programma a Sharm el-Sheikh dal 22 al 29 luglio. La quarantottenne, nel 2022 e nel 2023 terza nel ranking mondiale alle spalle delle pro Alessia Zecchini e Alenka Artnik (nel frattempo impegnate in Dominica), proverà a bissare il successo centrato in Egitto nel 2023, ma dovrà guardarsi dalla turca Erkumen. «I giorni di gara sono 22/23, 25/26 e 28/29 luglio. Esordirò lunedì poi, in base a meteo e incrementi, sceglierò quanti tuffi fare e con che cadenza», ha spiegato Obino, che gareggia in assetto costante con monopinna. Tra gli uomini l’azzurro Vincenzo Ferri.