Obiettivo Torneo delle Regioni: la Sardegna si prepara alla sfida 

La Sardegna si prepara per affrontare il Torneo delle Regioni di calcio a 5 con le sue rappresentative dopo un 2024 dai grandi risultati: under 19 maschile al secondo posto in Italia sconfitta solo in finale dai padroni di casa della Calabria e la rappresentativa femminile superata in semifinale. Eliminazioni, con qualche rimpianto, per l’under 17 e l’under 15. Il primo atto è stato quello delle nomine dei tecnici, e dei loro vice, che guideranno le rappresentative sarde nella competizione in Emilia Romagna dal 24 aprile al 1 maggio. Queste le scelte fatte dal comitato sardo della Figc, presieduto da Gianni Cadoni, e dalla delegazione di calcio a 5 del nuovo responsabile Luca Fadda. Conferme per Matteo De Agostini col vice Gianluca Marras nell’under 15, così come per Gianni Melis, insieme al vice Ivan Paderi (under 17) e per il tecnico della femminile, Marco Tuveri coadiuvato dalla novità Marcello Puddu. Esordio nell'under 19 per Gianmarco Serra, sempre con il vice Puddu.

L’emozione

Per tutti un onore e una grande soddisfazione, come hanno ribadito nella puntata de L’Informatore sportivo Calcio a 5, in onda il mercoledì su Radiolina e Videolina. In particolare per Gianmarco Serra: «Per me è una grande opportunità. Sono molto emozionato al pensiero del primo raduno. È un sogno che si realizza», conferma. «L’anno scorso, grazie al grande lavoro di mister Fabio Perdighe, l’under 19 ha raggiunto la finale. Insomma ho un compito non facile: ma è anche uno stimolo enorme per far bene. AI ragazzi chiederò il massimo impegno: chi verrà selezionato deve ricordarsi che in tanti sono rimasti a casa, e che dunque è un privilegio partecipare al Torneo delle Regioni».

La sfida

La rappresentativa femminile l’anno scorso si è fermata in semifinale contro il Veneto che ha poi vinto. «Vogliamo confermare il percorso di crescita», sottolinea Tuveri. «Ho perso qualche giocatrice che sta affrontando campionati nazionali, ma ne avrò altre a disposizione. Proveremo a fare bene anche quest’anno». Paderi è il vice di Gianni Melis nell’under 17: «Selezioniamo ragazzi in un’età fondamentale nella scelta se proseguire nel calcio a 11 o a 5. L’indicazione è quella di visionare anche giocatori che arrivano dal calcio a 11, grazie al doppio tesseramento. Lavoreremo per far crescere i ragazzi».

I piccoli

De Agostini è pronto per l’avventura con l’under 15. «Partiamo con una rosa completamente nuova per via del salto di età, ed è molto entusiasmante. Il numero di giocatori da visionare è molto ampio, visto il gemellaggio col calcio a 11. Sono al quarto anno e ho collezionato due semifinali su tre tornei. Cercheremo di scovare i giovani con più personalità, metterli insieme e dare delle regole per guidarli. Siamo selezionatori: ad allenare e formare i ragazzi ci devono pensare i loro mister dei rispettivi club di appartenenza. C’è davvero grande ottimismo».

