Obiettivo spareggi promozione per l’Iglesias Il presidente Ciccu: «Vogliamo migliorarci» 

Riparte dal positivo quinto posto della scorsa stagione l’Iglesias, ma l’obiettivo è fare ancora meglio in quella che ha preso il via con la preparazione, anche grazie ad un mercato in continuo fermento. «L’obiettivo», dice il presidente Giorgio Ciccu, «è sempre quello di crescere, perciò puntiamo a migliorare rispetto a quanto fatto la stagione scorsa e quindi a disputare i playoff».

I giovani e lo staff

Il ritorno dei fuoriquota in Eccellenza è ben visto dal patron iglesiente: «Ci fa piacere, abbiamo tanti giovani interessanti come Daga, Mancini, Corrias, Pitzeri, e abbiamo appena preso, dal Carbonia, Fidanza e Abbruzzi. In 2 o 3 anni vogliamo avere in squadra un’ossatura di giovani tutti di Iglesias o al massimo del circondario». Dopo la scorsa buona stagione lo staff tecnico è stato interamente riconfermato: accanto al mister Giampaolo Murru ci saranno il vice Maurizio Quaglieri, il fisioterapista Carlo Pusceddu e il preparatore dei portieri Paolo Mancini. La preparazione è scattata il 4 agosto e c’è già stata un’amichevole contro il Monastir (vittorioso per 1-0) che ha dato ottime indicazioni soprattutto riguardo alle prestazioni dei giovani iglesienti.

Volti nuovi

Il mercato ha già visto l’addio consensuale dopo 3 stagioni del capitano Gigi Illario (passato al Villasimius) e, tra le altre, le partenze di Pitzalis, Giorgetti, Brailly, Idrissi, Mastropietro e Marcon. Confermati invece Alvarenga, Cancilieri, Mechetti, Capellino, Crivellaro, Riccio, Edoardo ed Alberto Piras. I nuovi arrivati sono per ora il laterale sinistro Arzu ed il centrocampista Frau (entrambi dal Monastir per ricoprire i ruoli lasciati vacanti da Pitzalis e Illario) oltre al possente centravanti brasiliano Gioel Salvi Costa (si spera sia la prima punta efficace che è mancata in tutto il campionato scorso) ed al centrale di difesa francese Vincent Di Stefano (andrà a ricoprire il ruolo dell’ex Giorgetti). Ilvamaddalena, Atletico Uri, Tempio e Villasimius sono le avversarie più accreditare secondo il presidente che vede comunque bene la sua squadra: «Vogliamo combattere per le posizioni di vertice».