Obiettivo secondo posto 

Sassari. Si può essere vincenti anche senza brillare nel gioco ma badando al sodo e senza avere maggiore possesso palla. Si può essere efficaci anche attingendo dalla panchina, come del resto accaduto nei primi tre mesi di campionato. La prestazione vincente contro la Lucchese ha proposto una Torres non ancora all’altezza della qualità espressa all’andata ma decisamente più concreta ed equilibrata di quella scesa in campo nelle ultime sei partite, dove ha rimediato quattro sconfitte.

Il pizzico di fortuna avuto all’inizio della gara (prima occasione per i toscani) è stato legittimato dalla capacità di soffrire in inferiorità numerica per mezzora. Al contrario di Rimini, dove la squadra sassarese non era riuscita a sfruttare la superiorità numerica negli ultimi 25 minuti per cercare di rimontare il 3-1.

Turnover produttivo

Già sabato scorso contro la Juventus Next Gen il tecnico Alfonso Greco ha iniziato a modificare la formazione di partenza. A Lucca lo ha fatto con uno schieramento più equilibrato, irrobustito a centrocampo: Cester al fianco di Giorico per aiutarlo nell’interdizione, mentre Masala sulla fascia destra al posto di Zecca ha garantito copertura e una rete (la seconda) dimostrando di saper rispondere alla grande pur in un ruolo che non è propriamente suo. Positiva anche la prova di Fabriani, che verrà riproposto anche domenica perché Antonelli non è ancora pronto a rientrare dopo il leggero problema muscolare.

Crisi finita?

Per il centrocampista Daniele Giorico «contro la Lucchese abbiamo messo in campo la voglia di far passare il momento negativo come risultati. Si è rivista una Torres cattiva, non badando tanto all’estetica, ma le partite si vincono anche così. Ci auguriamo che il momento buio sia passato». Domenica sarà una sorta di spareggio per il secondo posto, perché i quotatissimi umbri sono a -7 dai sassaresi e solo con una vittoria possono tenere vivo l’inseguimento. I rossoblù hanno meno pressione, sia per il vantaggio sul Perugia e il +5 sulla Carrarese sia perché, avendo battuto gli umbri all’andata, possono “accontentarsi” del pareggio.

Non è una vergogna iniziare a gestire le partite e i risultati. La Torres dovrà essere di nuovo al top della condizione psicofisica per i playoff, tenendo conto che arrivare terzi significa saltare due turni e accedere al primo dei playoff nazionali, mentre chiudere secondi porterebbe direttamente al secondo. Nel frattempo bisogna ritrovare fiducia ma anche allargare le rotazioni e dare spazio alla panchina, con un occhio ai giovani Nunziatini, Goglino, Fabriani e Cester in previsione pure della stagione prossima, quando l’organico verrà rinforzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA