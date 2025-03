Obiettivo rimonta: davanti alla Cos ci sono sei finali 

Sei finali per tentare l’impresa. Classifica alla mano, la Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G) oggi sarebbe in Eccellenza. A sei giornate dalla chiusura dei giochi si trova, infatti, in penultima posizione (zona retrocessione diretta) a quattro lunghezze dal terzultimo posto (zona playout), occupato dall’Atletico Uri, e a sei dalla dodicesima piazza (salvezza diretta). Da qui alla fine del campionato restano in palio diciotto punti: tutto è ancora possibile per gli uomini di Antonio Carta.

Impresa sfiorata

La squadra gialloblù ha dimostrato di essere viva. Domenica scorsa ha sfiorato l’impresa sul campo della Flegrea Puteolana: dopo essere stata sotto di due reti ha ribaltato il risultato mettendoci cuore e grande determinazione ma nel finale, purtroppo, è arrivata la beffa. Due punti in più avrebbero fatto molto comodo in questo momento.

Il futuro

Bisogna però prendere il lato positivo, considerato che in avvio di secondo tempo i gialloblù perdevano due a zero. Adesso bisogna guardare avanti. Il calendario propone due sfide casalinghe consecutive, due scontri diretti. Domenica all’Is Arranas arriverà l’Olbia, che ha due punti di vantaggio dalla zona playout, e la settimana successiva l’avversario sarà il Terracina, fanalino di coda del torneo.

Il recupero

In questo girone di ritorno, davanti al pubblico amico, Calabrese e compagni hanno raccolto dieci punti in cinque partite. Nel girone di andata ne avevano incamerati due nelle otto gare giocate, quindi senza mai vincere. Un importante cambio di rotta nelle sfide interne che fa ben sperare in vista del rush finale.

Lo scontro

Le prossime due partite - è evidente - potrebbero risultare decisive. Adesso il pensiero è solamente rivolto al derby contro i bianchi di Zé Maria, che nelle ultime sette trasferte hanno conquistato quattro punti. Un avversario comunque di valore, con giocatori di categoria superiore. La Cos dovrà dare il massimo per trovare quella vittoria quasi obbligata se si vuole raggiungere l’obiettivo finale.

