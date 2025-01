Obiettivo quarti di Eurocup per le Women 

Sassari. L’impresa da tentare è doppia per la Dinamo Women: lo storico approdo ai quarti dell’Eurocup femminile e la vittoria sull’Idk Euskotren senza la lunga Begic, infortunatasi dieci giorni fa in Coppa Italia. La prima delle due sfide contro le basche si gioca stasera al PalaSerradimigni (inizio ore 20,30) mentre il ritorno sarà tra una settimana a San Sebastian.

Il coach Antonello Restivo spiega che «nonostante le defezioni daremo tutto. Incontriamo un altro avversario tosto. Prepareremo la partita tatticamente, ma sono sicuro che la componente nervosa, emotiva, giocherà un ruolo fondamentale. Si gioca in ottanta minuti, proviamo a portarci in Spagna un vantaggio: sarebbe già un primo step fondamentale per provare ad arrivare in fondo».

Il confronto tattico

L’assenza di Begic costringerà a un minutaggio importante Diallo, ma anche a quintetti spesso leggeri con Pastrello a giocare più da “4” che da ala piccola. Nei pressi dell’area l’Idk ha tante giocatrici: il centro Pendande Mendes (10 punti e 7 rimbalzi), l’alapivot svedese Halvarsson e la belga Massey.

Migliore realizzatrice è la guardia Washington anche se non è costante come precisione al tiro: oltre 13 punti di media. Il confronto tra i due play può indirizzare il match: Carangelo contro Buch. Le spagnole tirano poco e maluccio da tre punti: 25%. Un dato che può essere sfruttato in difesa dalla squadra sassarese che dovrà aumentare la densità in area e coprire bene i rimbalzi.

