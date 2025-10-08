Obiettivo Mondiali: l’Italia si affida alle forze fresche 

Forze fresche per l’Italia chiamata a centrare un obiettivo che manca da troppo tempo: la qualificazione ai Mondiali. Saltati gli ultimi due in Russia (2018) e in Qatar (2022), gli azzurri vogliono evitare un altro fallimento e puntano alla competizione nordamericana in programma nel 2026.

Molto passa dalle sfide contro l’Estonia a Tallin sabato e contro Israele martedì a Udine e il ct Gennaro Gattuso a Coverciano ha chiamato per il raduno in preparazione delle due gare il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e l’attaccante Roberto Piccoli entrambi della Fiorentina (la punta giocava nel Cagliari sino a pochi mesi fa), e l’esterno offensivo Niccolò Cambiaghi del Bologna. Forze fresche ed entusiasmo. «Sono onorato di essere arrivato in Nazionale e darò tutto me stesso per la maglia», ha detto Nicolussi Caviglia, originario della Val d’Aosta dove è nato 25 anni fa, appassionato di cinema , musica (di Francesco Guccini in particolare) e letteratura. Sul delicato confronto con Israele «oggi più che mai ogni guerra è una sconfitta per l’umanità», il suo parere, «lo sport è basato sul rispetto delle regole e degli altri e mi auguro si agisca così anche in tutti gli altri ambiti». Cresciuto nel vivaio della Juventus insieme a Moise Kean, compagno in viola e in Nazionale. Ammira da sempre Cruijff «per la sua idea di calcio» e Pirlo, «il miglior play della storia del nostro calcio».

Cambiaghi a sua volta apprezza Insigne e Chiesa come esterni offensivi e si sta ritagliando un ampio spazio al Bologna dopo un grave infortunio. «Merito di mister Italiano, che mi ha voluto e ha aspettato con pazienza», ha detto, «essere in Nazionale è un grande orgoglio, un sogno, ma anche un punto di partenza pensando al Mondiale. Essendo la prima convocazione voglio godermela fino in fondo».

Infine Piccoli, arrivato al posto di Zaccagni. «Sono pieno di orgoglio e soddisfazione», le sue parole, «penso di aver compiuto un bel percorso di crescita: la scorsa stagione ho alzato il mio livello e quest’anno ancora di più, visto che sono approdato in una squadra importante come la Fiorentina. Ora non devo mollare e mantenere i piedi per terra continuando a lavorare». Miglior Under 21 italiano nel 2021, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre dall’Under 15 all’Under 21.

