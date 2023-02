«Obiettivo minimo la semifinale,  ce la possiamo giocare con tutti»  

Le fasce (sinistra e destra indifferentemente) sono da sempre il suo ambito di competenza. Sin da quando cominciava a dare i primi calci nella scuola calcio e poi nelle giovanili del Cagliari, con i Giovanissimi e con gli Allievi regionali a fine anni ’ 70. Fausto Loi, classe 1966, anche ora continua a fluidificare il gioco per la sua I.R. Ultimi Moniaflor, una delle protagoniste del torneo Over 50.

«Ma a ques t’età si spinge di meno», sorride il vicecapitano della squadra allenata da Andrea Laconi. Da quattro anni veste i colori di una società di cui è anche fondatore, assieme allo stesso Laconi, al capitano Stefano Neris e a Saverio Demontis, un gruppo di amici che cinque anni fa si staccò dagli Amatori Johannes per formare la squadra degli Ultimi. « Nel primo anno non avevamo neanche l’allenatore», ricorda Loi, veterano del calcio amatoriale che pratica dal 1987 (nell’Unione Villanova prima e nel Rione La Vega poi) e che dai primi anni 2000 lo vede protagonista nei tornei Msp, tra le altre, con la maglia della De Amicis, con la quale ha disputato due campionati (tra il 2016 e il 2018) e una finale.

Ora proprio la sua ex squadra sembra essere la favorita per lo scudetto. « Costruita per vincere, con giocatori forti e soprattutto più giovani di noi. Una differenza di età di dieci anni si fa sentire», ammette Loi, soddisfatto per la stagione sin qui disputata dalla I.R. Ultimi Moniaflor. «A bbiamo avuto degli infortuni, ma siamo andati bene. Siamo fiduciosi in vista degli spareggi. Ce la possiamo giocare con tutti. L’obiettivo minimo è la semifinale. Ci crediamo».

