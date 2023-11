Obiettivo Juve, si ragiona sulla difesa  

Dopo due vittorie di fila, con l'intermezzo della qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, il Cagliari si prepara all'esame Juventus. L'appuntamento è per sabato sera nell'anticipo delle 18 all'Allianz Stadium (arbitra Piccinini di Forlì) e Ranieri da ieri ha alzato i ritmi per presentarsi al meglio al cospetto dei bianconeri.

I soliti noti

Dopo la ripresa soft di martedì, ieri i rossoblù sono tornati in campo al Crai Sport Center con esercitazioni tattiche suddivise per reparti, per poi chiudere con una partitella giocata a campo ridotto. Sul fronte infortuni, restano indisponibili Nandez, Di Pardo e Capradossi, che proseguono nei rispettivi lavori personalizzati. Oggi si replica al mattino, con la conferenza di Ranieri a seguire. E il tecnico valuta tutta la rosa a disposizione, con l'obiettivo di proseguire la mini-serie positiva, arrivata a tre risultati utili consecutivi, grazie al 2-2 di Salerno e le due vittorie con Frosinone e Genoa. Dal punto di vista tattico, Ranieri potrebbe insistere sulla difesa a quattro, sempre utilizzata nelle ultime uscite, ma non è da escludere il ritorno della linea a tre, col ripescaggio di uno tra Hatzidiakos e Wieteska. Attenzione poi a quei rossoblù che ultimamente giocano meno, come Sulemana, ex titolarissimo e rimasto in panchina in quattro delle ultime cinque partite. (al.m.)

