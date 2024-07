Obiettivo Gaetano a titolo definitivo 

Tanta pazienza, certo, ma anche la voglia di non mollare fino al raggiungimento dell’obiettivo. Che per il ds Bonato è riportare, stavolta a titolo definitivo, Gianluca Gaetano al Cagliari. Il Napoli ha indicato una valutazione molto alta, intorno ai 10 milioni, ma il ds rossoblù ha il vantaggio, non indifferente, di poter contare sul “sì” del giocatore, come ribadito nel recente incontro con l’agente del giocatore. Che al Cagliari si legherebbe con un triennale. Prima, però, c’è da convincere il Napoli, magari puntando su un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza e bonus legati a prestazioni individuali e risultati di squadra.

Partenze

Ma il Cagliari deve anche sfoltire. Il Cosenza è sempre più vicino a Kourfalidis, che potrebbe essere ceduto ancora in prestito dopo la stagione alla Feralpisalò. Pressing della Sampdoria per Veroli, con i blucerchiati che puntano al prestito con riscatto obbligatorio in caso di promozione. E presto potrebbe lasciare il ritiro Etienne, che dopo questa prima parte di precampionato potrebbe andare in prestito alla Virtus Verona. Infine, per Radunovic ci dovrà prima essere un prolungamento del contratto e poi la cessione in prestito, col Bari favorito sul Pisa. (al. m.)

