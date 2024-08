Obiettivo Cheddira se parte Lapadula 

Chiuso il pre-campionato, il Cagliari si prepara per la seconda fase del suo mercato. C’è da snellire una rosa extralarge, ma anche da soddisfare le richieste di Nicola, che aspetta interventi praticamente in tutti i reparti, da qui al 31 agosto, giorno di chiusura delle trattative.

Intrigo Scuffet

Il Milan insiste con Scuffet, messo nel mirino per il ruolo di vice-Maignan dopo l’infortunio che terrà fuori Sportiello per almeno tre mesi. Il portiere friulano ha già dato il consenso al trasferimento in rossonero, resta la distanza, invece, tra i club. Perché il Milan non vorrebbe andare oltre un semplice prestito con diritto di riscatto, mentre il Cagliari, per lasciar partire il suo guardiano dei pali titolare, vuole monetizzare, aprendo al massimo a un prestito oneroso non inferiore al milione. Si va avanti, con il ds Bonato che avrebbe scelto l’ex Silvestri per la sostituzione. Ma Nicola aspetta anche un terzo, dopo la partenza di Radunovic e i problemi fisici di Ciocci. Caccia a uno svincolato, con l’albanese Berisha (lo scorso anno proprio a Empoli) tra i papabili.

Dubbio Lapadula

Un ultimo anno di contratto, un ingaggio pesante e gli spazi ridotti: per Lapadula sono giorni decisivi per il futuro in Sardegna. L’attaccante italo-peruviano vorrebbe onorare il contratto, per giocarsi le sue chance in quella che potrebbe essere la sua ultima annata in Serie A. Ma la proposta del Pisa di Pippo Inzaghi (triennale a circa un milione di euro a stagione) lo intriga e non poco. Il Cagliari non opporrebbe resistenze, ma aspetta una proposta concreta da parte dei toscani. L’eventuale partenza di Lapadula aprirebbe le porte alla ricerca di un sostituto. Sembra sfumare l’ipotesi Nzola (ingaggio troppo alto per il budget del Cagliari), salgono le quotazioni del marocchino Cheddira, fuori dal progetto-Conte a Napoli. Dell’attaccante ex Bari e Frosinone il ds Bonato ha parlato col suo collega napoletano Manna nella trattativa infinita che potrebbe riportare in rossoblù Gaetano. Il Cagliari può arrivare al massimo a 8 milioni, con un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza, puntando sulla necessità del Napoli di vendere per poter cercare rinforzi a centrocampo. Una necessità che potrebbe portare a un nuovo incontro in settimana, con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca entro Ferragosto.

Uscite

Rinforzi, certo, ma anche la necessità di sfoltire la rosa. Nicola ha studiato Hatzidiakos e Wieteska, dopo i problemi della passata stagione. Qualche chance di conferma in più per il polacco, mentre per il greco (protagonista in negativo anche nell’amichevole di ieri col Modena) si cercano acquirenti. In uscita pure Veroli, che potrebbe seguire Radunovic a Bari, anche lui in prestito. L’amichevole di ieri è stata l’occasione per parlare col Modena di Di Pardo, che potrebbe trasferirsi in Emilia. Si cercano soluzioni anche per Delpupo, che ha tante richieste in Serie C, ma per il quale si preferirebbe una sistemazione tra i cadetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA