«Obiettivo: attirare sempre più studenti stranieri» 

Da tempo l’università di Cagliari si estende oltre i confini regionali con tanti progetti diversi. Le azioni di internazionalizzazione sono parte integrante degli obiettivi e sono finalizzate al miglioramento della qualità della didattica e della ricerca sia offrendo sempre maggiori e diversificate opportunità agli studenti, sia rafforzando l’attrattività dell'ateneo verso gli stranieri. «Quest’anno confermiamo i 12 curricula che, grazie ad accordi con università straniere, permettono agli studenti di ottenere il doppio titolo», spiega Pina Locci, dirigente della Direzione didattica e l'orientamento. Inoltre, «l’ateneo ha potenziato gli insegnamenti in lingua straniera e quest’anno saranno distribuiti in un numero di corsi superiore a quello dell’anno precedente», aggiunge.

Allo stesso tempo, l’università di Cagliari punta a sostenere le attività di internazionalizzazione domestica (Internationalisation at home), creando un ambiente sempre più internazionale anche per gli studenti che sono in sede. Gli studenti di Educ (european digital univercity) possono infatti beneficiare dei corsi interdisciplinari organizzati dai docenti delle istituzioni partner, utilizzando strumenti digitali per l’organizzazione dei corsi online. ( ma. mad. )

