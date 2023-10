Obesity Day oggi al Brotzu 

L’appuntamento, promosso da Adi (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) in collaborazione con il Brotzu, arriva alla 23esima edizione: oggi è l’Obesity day, e dalle 10 alle 13, nel corpo aggiunto negli ambulatori della Chirurgia metabolica e dell’obesità saranno accolti tutti coloro che desiderano consigli e materiale informativo per intraprendere un percorso per uno stile di vita sano, nell’ottica di un’attività di sensibilizzazione sul tema del sovrappeso e dell’obesità, oltre a quella sulla sarcopenia per le persone in sovrappeso. Sarà possibile accedere gratuitamente, senza impegnativa e senza prenotazione. Inoltre oggi, sulla pagina Facebook @obesitydayadi dell’Adi, saranno garantiti collegamenti in diretta con gli esperti, video testimonianze e consigli.

RIPRODUZIONE RISERVATA