Obesità, ultimi in Italia nelle cure 

Nell’edizione di quest’anno su dati 2024 che riguardano “la qualità della vita per generazioni” recuperano posizioni i giovani mentre bambini e anziani confermano, all’incirca, quelle degli anni scorsi.

Il primato

Il “Sole 24 Ore” ha messo in fila 15 indicatori per misurare ciò che può influenzare la vita degli oristanesi più piccoli, degli over 65 e dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni. C’è un dato che più degli altri balza agli occhi e non solo perché è l’unico tra i tanti esaminati che vede Oristano al primo posto assoluto tra le 107 province italiane: il consumo dei farmaci per obesità.

Lo scorso anno sono state vendute unità minime pro capite per un valore di 0,027. Per rendere l’idea dell’ampiezza della forbice a Trapani, che sta in fondo alla classifica, di farmaci del genere ne sono stati venduti 2,714 unità pro capite. Il dato fornito da Iqvia (provider globale di informazioni, tecnologie innovative servizi di ricerca clinica), porta a una considerazione: gli obesi non sono rari (circa il 10% oltre al 33% in sovrappeso secondo l’ultima indagine dell’Acli) ma resta il fatto che a Oristano le persone soprattutto di forte peso che ricorrono ai farmaci per combatterla sono numericamente inferiori rispetto a tutte le altre province.

I più giovani

Miglior stile di vita e forse anche un rigore alimentare studiato dal nutrizionista? «Ci può stare di tutto ma il dato sulla vendita di farmaci per obesità è indicativo di una maggiore consapevolezza sull’opportunità di una sana alimentazione e di una regolare attività motoria che allontanando l’obesità assicurano una buona qualità della vita». Salvatore Melis, docente di scienze motorie all’Università di Cagliari e responsabile del settore salute e stile di vita all’Ufficio scolastico, aggiunge: «L’azione educativa che da anni stiamo portando avanti con progetti mirati nelle scuole elementari e medie della provincia sta portando importanti risultati. Non ci limitiamo solamente a parlare dei corretti stile di vita, dell’esercizio fisico e dell’alimentazione ma a far conoscere, toccare e consumare i prodotti tipici della dieta mediterranea. Il 50 per cento dei ragazzini ha confessato di non conoscere le lenticchie, quando le hanno assaggiate le hanno apprezzate. Funziona così e ancor più funzionerà perché saranno le giovani generazioni a indicare che l’obesità si vince evitando di cascarci. Se ci caschi è un problema».

I parametri

Gli over 65 alle tentazioni della tavola possono rispondere con quelle della lettura. Il “Sole” su fonte Istat piazza Oristano al 2° posto assoluto quanto a numeri di biblioteche ogni 10mila abitanti. Stando ai giovani da segnalare l’ultimo posto quanto a “età media del parto”, primo figlio nel 2024 a 33,7 anni. Terza posizione invece sulle aree sportive; la città ne dispone 46,6 metri quadrati per residente. Infine il grosso problema della denatalità all’origine della caduta demografica che non risparmia neppure la città.

