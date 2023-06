Obesità, lunedì controlli gratuiti al Lido 

Contro l’obesità in campo gli specialisti dell’Aou di Cagliari. Lunedì dalle 10 alle 14 nello stabilimento “il Lido” si terrà un evento dedicato alla prevenzione delle patologie endocrino- metaboliche con un focus sull’obesità, patologia che nel nostro paese interessa il 46% della popolazione adulta e il 26,3% infantile.

La salute endocrino- metabolica è un aspetto importante e prendersene cura permette di prevenire diverse malattie correlate. Durante la giornata i cittadini potranno ricevere gratuitamente e senza appuntamento una valutazione tramite screening, dello stato di salute generale, dei parametri antropometrici (come peso, altezza, Indice di Massa Corporea, circonferenze corporee) e dello stile di vita (abitudini alimentari, livello di attività fisica, qualità del sonno), sulla base della quale verranno fornite indicazioni e raccomandazioni da parte di medici, infermieri e nutrizionisti del Centro obesità del San Giovanni di Dio. Verrà affrontato in particolare il problema dell’obesità e delle sue molteplici complicanze, tra cui quelle metaboliche come il diabete mellito di tipo 2 e la sindrome metabolica, data la loro diffusione globale e l’incremento della prevalenza nel territorio nazionale e regionale.

