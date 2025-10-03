VaiOnline
Corso Garibaldi.
04 ottobre 2025 alle 00:35

Obesa, cade in casa: i vigili del fuoco la soccorrono col verricello 

Un intervento di soccorso complesso e straordinario è quello avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Nuoro, dove una donna di circa 70 anni, in condizioni di obesità grave (peso vicino ai 200 chili), è stata salvata dopo essere rimasta bloccata a terra per circa 24 ore nella propria abitazione. La signora, che vive da sola sebbene sia seguita da alcune assistenti domiciliari, è caduta in casa il giorno precedente e non è riuscita a chiedere aiuto. È stata una delle ragazze che la assistono, passando a trovarla la mattina seguente, ad accorgersi della situazione e ad allertare i soccorsi. All’arrivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco, la donna si trovava a terra in uno stato di decadimento generale e in condizioni igienico-sanitarie critiche. Data la complessità dell’operazione - sia per le condizioni della paziente sia per le difficoltà logistiche - è stato messo in atto un vero e proprio intervento tecnico sanitario coordinato, che ha coinvolto due squadre dei Vigili del Fuoco, oltre all’ambulanza del 118. La donna è stata immobilizzata su una spinale, inserita all’interno di una barella “toboga”, e poi calata dalle scale per quattro piani grazie a un sistema di verricelli e carrucole predisposto dai Vigili del fuoco. L’intera operazione ha richiesto quasi due ore di lavoro. Trasportata all’ospedale San Francesco, la donna è stata ricoverata per accertamenti e cure.

