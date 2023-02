Obert si è fatto trovare pronto  

Il Cagliari può di nuovo contare anche su Adam Obert. Tornato titolare per la prima volta sotto la guida Ranieri, complici i problemi fisici di Capradossi in settimana, il difensore slovacco a sua volta reduce da infortunio si è fatto trovare pronto: una prestazione pulita e precisa, ma soprattutto la gestione dell’ultima parte in dieci (fino all’82’, momento in cui ha lasciato il posto all’altro rientrante Goldaniga) quando a lui e Dossena mancava il supporto di Altare espulso per doppio giallo. «È stata una battaglia tosta, ma lo sapevamo già da prima», ha detto nel post partita, «avevamo difficoltà per le tante assenze, poi anche il rosso: ci siamo compattati ancora di più, ognuno ha dato il suo. Vittoria meritata, ce la portiamo a casa».

Noie al polpaccio

Anche Obert ha dovuto superare problemi fisici: nel suo caso un infortunio al polpaccio. Per questo era fuori alla prima di Ranieri col Como, recuperando solo per la panchina (senza subentrare) in casa del Cittadella e facendo gli ultimi 7’ con la Spal nella sua unica presenza - fino a ieri - del 2023. «Mi sto riprendendo dal problema fisico, non sto ancora benissimo però ho dato tutto e sono contento per la prestazione mia e di squadra». Per lui prima vera partita con la difesa a tre al Cagliari, dopo aver fatto anche il terzino sinistro con Liverani, ma non in carriera: «L’avevo già fatto in Primavera alla Sampdoria, è un modulo che mi piace da sempre. Giocare terzo di sinistra mi porta ad avere più spazi». Anche per questo ha subito affinato l’intesa con Azzi: «Mi sono trovato bene con lui da quando ho ripreso gli allenamenti, ci parliamo tanto».

Difesa più coperta

Il cambio di modulo - e allenatore - ha ricompattato una retroguardia che nel girone d’andata aveva preso troppi gol: 23 in 19 partite. Nelle prime cinque giornate di ritorno il Cagliari ne ha incassati tre, meglio solo il Frosinone capolista e il Südtirol di Bisoli grande rivelazione con due. Obert indica le differenze sotto Ranieri: «Chiede a tutti di giocare a due tocchi e fare un giro palla veloce, cercando sia il cambio gioco sia la profondità per l’attaccante. Prima della partita ci ha detto di provare le giocate fatte in allenamento». Un piano tattico che ha funzionato anche negli ultimi 17’ (più recupero) in dieci: «Sapevamo di dover dare ancora di più perché con l’uomo in meno è sempre più difficile, ma una volta fatto gol sapevamo cosa fare».