Obert: «Serie A? Ora sono più maturo» 

Saint-Vincent. «Un buon test sicuramente, importante soprattutto a livello fisico». Soddisfatto Obert, al di là del risultato. Dopo Azzi, è il rossoblù rimasto più in campo ieri contro la Juventus Next Gen. «All’inizio loro giocavano molto stretti e abbiamo faticato a trovare gli spazi. Poi facendo girare la palla come ci chiede di fare il mister ci siamo riusciti». Fattore Ranieri. «La Serie A è un’altra storia, ma abbiamo le qualità per poterla affrontare nel modo giusto. Dobbiamo, però, giocare da squadra come abbiamo fatto la scorsa stagione da gennaio in poi».

Obert è pronto per l’esame di maturità. «Ho già esordito due anni fa in A, ma ora è diverso. Ci arrivo più maturo e sono pronto a prendermi le mie responsabilità». Un pensiero anche a Rog, Lapadula e Mancosu che hanno dovuto lasciare il ritiro. «Sono una perdita importante, gli mando un grande abbraccio e spero possano tornare il prima possibile».

Il punto

Ieri contro i bianconeri, mancavano anche Jankto, Desogus, Scuffet e Kourfalidis (lieve contusione alla spalla). In ritardo con la preparazione l’ultimo arrivato Shomurodov, mentre ha lasciato il ritiro per motivi familiari Goldaniga.

