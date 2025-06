Obert-Prati, rossoblù contro agli Europei 

Da una parte Adam Obert con la Slovacchia, dall’altra Matteo Prati con l’Italia. Rossoblù contro agli Europei Under 21 nella sfida in programma oggi alle 21 e già decisiva per la qualificazione.

Dopo aver battuto di misura (1-0) la Romania nella gara d’esordio, gli azzurrini hanno la possibilità di accedere ai quarti di finale con novanta minuti d’anticipo: devono intanto vincere contro i padroni di casa slovacchi e sperare, allo stesso tempo, che la Romania non faccia altrettanto con la Spagna (sempre oggi, alle 18).

